В Европе прошли митинги в поддержку спецоперации РФ на Украине

На улицы Белграда митингующие вышли с флагами России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Риме и Белграде прошли митинги в поддержку российской спецоперации на Украине. Демонстранты обвинили в конфликте на востоке Европы НАТО и США. Они осудили попытки Североатлантического альянса влиять на политику других государств.

«Где были политики, когда в одесском Доме профсоюзов заживо сожгли десятки людей? Где вы были, когда бомбили Донбасс, бомбили, насиловали женщин и издевались над их детьми?» — цитирует РЕН ТВ одного из участников митинга в Италии.

Поддержку России высказали также в Сербии. Там прошел автопробег, во время которого машины проехали по центральным улицам Белграда с флагами РФ, а также Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, против действий НАТО и США выступило посольство Китая в Москве. Дипломатическое представительство опубликовало перечень стран, которые с момента окончания Второй мировой войны подверглись атакам со стороны Вашингтона.

МИД Кубы также заявил, что действия Североатлантического альянса и США могут привести к непредсказуемым последствиям. Там выразили надежду, что история возложит на Вашингтон ответственность за последствия их военной доктрины. Ранее в Гаване заявили, что политика США несет в мире напряжение и хаос.

Президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля о начале спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что в планы Кремля не входит оккупация республики. Европа и США осудили действия России и ввели в отношении нее санкции. Пресс-служба правительства Германии сообщила, что все российские банки, попавшие под санкции, будут отключены от SWIFT. Самые жесткие ограничения затронули ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. В санкционные списки было внесено руководство страны: Путин, а также премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава МИД РФ Сергей Лавров и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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