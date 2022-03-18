ЦБ раскрыл главную ошибку, чтобы не допустить обвала экономики РФ

18 марта 2022 в 19:39 Размер текста - 17 +

Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ РФ не допустит раскручивания инфляционной спирали Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Регулирование цен на товары в России в ручном режиме может стать ошибкой при восстановлении экономики. Такого мнения придерживается глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. «Важно не вводить искусственное, ручное регулирование цен. Это замедлит скорость адаптации экономики к новым условиям. Постройка цен не произойдет одновременно», — отметила она на брифинге, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24». ЦБ РФ не допустит раскручивания инфляционной спирали, сказала она. Также Набиуллина назвала текущий рост ставок временной антикризисной мерой. Банки РФ в конце февраля испытали отток средств, но они постепенно возвращаются в виде вкладов населения. Сейчас крайне важно как можно скорее восстановить предложение, бизнес активно ищет варианты, отметила глава ЦБ. После эскалации военного конфликта на территории ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин анонсировал проведение спецоперации на Украине. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, а не оккупация. Однако несмотря на это, западные страны, а также США ввели против России санкции, которые коснулись банковской и экономической сферы. В заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель ограничений, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. В ответ на это Россия ввела ответные меры, отмечает Life . Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. В 2022 году реальные располагаемые доходы россиян могут снизиться на 7-7,2%, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Регулирование цен на товары в России в ручном режиме может стать ошибкой при восстановлении экономики. Такого мнения придерживается глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. «Важно не вводить искусственное, ручное регулирование цен. Это замедлит скорость адаптации экономики к новым условиям. Постройка цен не произойдет одновременно», — отметила она на брифинге, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24». ЦБ РФ не допустит раскручивания инфляционной спирали, сказала она. Также Набиуллина назвала текущий рост ставок временной антикризисной мерой. Банки РФ в конце февраля испытали отток средств, но они постепенно возвращаются в виде вкладов населения. Сейчас крайне важно как можно скорее восстановить предложение, бизнес активно ищет варианты, отметила глава ЦБ. После эскалации военного конфликта на территории ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин анонсировал проведение спецоперации на Украине. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, а не оккупация. Однако несмотря на это, западные страны, а также США ввели против России санкции, которые коснулись банковской и экономической сферы. В заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель ограничений, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. В ответ на это Россия ввела ответные меры, отмечает Life. Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. В 2022 году реальные располагаемые доходы россиян могут снизиться на 7-7,2%, пишет «Национальная служба новостей».