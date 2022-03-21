Депутат Госдумы призвал реформировать выборы в России

21 марта 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

Миронов считает, что любые выборы должны проходить в один день Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал реформировать выборы в России. Он считает, что отмена ковидных ограничений позволит проводить выборы в один день, рассказала URA.RU его пресс-служба. «В Москве, Подмосковье, многих других регионах сняты все антиковидные ограничения, даже ношение масок. На этом фоне логично отказаться и от практики многодневного голосования, которое вводилось под предлогом пандемии, и по сей день активно используется», — пояснил Миронов, чьи слова протицировали в пресс-службе партии. Миронов привел пример, что на довыборах в гордуму Екатеринбурга досрочное голосование растянули на 10 дней. Он подчеркнул, что лишь 135 тысяч избирателей могут принять участие в этих выборах. По его мнению, досрочное голосование давно надо отменить. Трехдневное голосование по мнению политика, негативно сказывается на процедуре и восприятии выборов. Он отметил, что при отсутствии порога явки и санитарно-эпидемиологических требований любые выборы должны проходить в один день. Ранее сообщалось, что в администрации президента могут рассмотреть отмену прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 года в ряде регионов. Данную инициативу выдвинули сами главы регионов, так как на проведение выборов требуется большое количество финансовых средств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал реформировать выборы в России. Он считает, что отмена ковидных ограничений позволит проводить выборы в один день, рассказала URA.RU его пресс-служба. «В Москве, Подмосковье, многих других регионах сняты все антиковидные ограничения, даже ношение масок. На этом фоне логично отказаться и от практики многодневного голосования, которое вводилось под предлогом пандемии, и по сей день активно используется», — пояснил Миронов, чьи слова протицировали в пресс-службе партии. Миронов привел пример, что на довыборах в гордуму Екатеринбурга досрочное голосование растянули на 10 дней. Он подчеркнул, что лишь 135 тысяч избирателей могут принять участие в этих выборах. По его мнению, досрочное голосование давно надо отменить. Трехдневное голосование по мнению политика, негативно сказывается на процедуре и восприятии выборов. Он отметил, что при отсутствии порога явки и санитарно-эпидемиологических требований любые выборы должны проходить в один день. Ранее сообщалось, что в администрации президента могут рассмотреть отмену прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 года в ряде регионов. Данную инициативу выдвинули сами главы регионов, так как на проведение выборов требуется большое количество финансовых средств.