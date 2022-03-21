Российская армия нанесла удар по центру подготовки иностранных наемников, в Минобороны подтвердили, что националисты устроили химическую атаку. URA.RU приводит главные новости о специальной операции на Украине к вечеру 21 марта.
- В Минобороны РФ сообщили об ударе по центру подготовки иностранных наемников и националистов в Ровенской области. В результате удара было уничтожено 80 наемников;
- На заводе «СумыХимПром» в Сумской области Украины произошла утечка аммиака. В Минобороны РФ заявили, что это была спланированная провокация от украинских националистов;
- Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что биооружие с Украины было нацелено на геноцид русских. Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Роджер Стоун признал, что у американцев есть сеть лабораторий на Украине;
- Российские десантники отчистили пригороды Киева от националистов. По данным Минобороны, отступая националисты бросили танки, бронетранспортеры и боеприпасы;
- Представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал URA.RU, что националисты мешают эвакуации мирных жителей из Мариуполя. По словам Басурина, они открывают огонь по семьям с детьми, которые пытаются покинуть город;
- В Минобороны сообщили, что националисты в Киеве используют жилые дома, чтобы спрятаться от российских военных;
Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ее «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной, и у России есть свое мнение». В Минобороны РФ отметили, что российская армия действует аккуратно, не задевая мирных жителей.
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