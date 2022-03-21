Армия РФ ликвидировала наемников, националисты устроили химатаку. Главное о спецоперации 21 марта

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Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия нанесла удар по центру подготовки иностранных наемников, в Минобороны подтвердили, что националисты устроили химическую атаку. URA.RU приводит главные новости о специальной операции на Украине к вечеру 21 марта.

Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ее «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной, и у России есть свое мнение». В Минобороны РФ отметили, что российская армия действует аккуратно, не задевая мирных жителей.

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Российская армия нанесла удар по центру подготовки иностранных наемников, в Минобороны подтвердили, что националисты устроили химическую атаку. URA.RU приводит главные новости о специальной операции на Украине к вечеру 21 марта. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ее «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной, и у России есть свое мнение». В Минобороны РФ отметили, что российская армия действует аккуратно, не задевая мирных жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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