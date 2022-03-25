Представитель ДНР рассказал о психологических атаках на ВСУ

25 марта 2022 в 20:14 Размер текста - 17 +

Эдуард Басурин заявил, что нацбатальоны Украины действуют без паники Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России в ходе спецоперации действуют в соответствии с тактикой психологического надлома на украинскую армию. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Сама по себе ситуация тяжелая. Поэтому нужен психологический надлом. Первый надлом, который произойдет, это Мариуполь. Второй психологический надлом — это окружение самой боеспособной группировки украинских войск», — заявил Басурин в интервью News.ru . Украинские националистические батальоны сопротивляются и действуют без паники, заявил Басурин. По его словам, поэтому нужно находить их слабые стороны. Он отметил, что нужно предугадывать следующие действия украинской армии, чтобы нанести им значительный урон и сохранить жизнь российским военным. На Украине с 24 февраля проходит спецоперация. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что на такие вынужденные меры пришлось пойти для освобождения территории Донбасса. Целями стали демилитаризация и денацификация. Украина готовила наступление на Донбасс, но Россия предотвратила это, сообщали в Минобороны РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вооруженные силы России в ходе спецоперации действуют в соответствии с тактикой психологического надлома на украинскую армию. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Сама по себе ситуация тяжелая. Поэтому нужен психологический надлом. Первый надлом, который произойдет, это Мариуполь. Второй психологический надлом — это окружение самой боеспособной группировки украинских войск», — заявил Басурин в интервью News.ru. Украинские националистические батальоны сопротивляются и действуют без паники, заявил Басурин. По его словам, поэтому нужно находить их слабые стороны. Он отметил, что нужно предугадывать следующие действия украинской армии, чтобы нанести им значительный урон и сохранить жизнь российским военным. На Украине с 24 февраля проходит спецоперация. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что на такие вынужденные меры пришлось пойти для освобождения территории Донбасса. Целями стали демилитаризация и денацификация. Украина готовила наступление на Донбасс, но Россия предотвратила это, сообщали в Минобороны РФ.