Набиуллина предрекла экономике РФ реформы через полгода. «Экономика вступает в непростой период»

18 апреля 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

В третьем квартале российская экономика начнет структурно трансформироваться, заявила Эльвира Набиуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Через полгода российская экономика войдет в период структурной трансформации. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на заседании комитета Госдумы РФ по финансовому рынку. Трансляция выступления идет на сайте Госдумы. «Экономика РФ вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Экономика может жить на запасах временно, уже во втором — начале третьего квартала Россия войдет в период структурной трансформации», — сказала Набиуллина. Ранее президент России Владимир Путин предложил Госдуме оставить Набиуллину главой Центробанка еще на пять лет. До этого в СМИ ходили слухи о ее скорой отставке. После своего переизбрания Набиуллина заявила, что Центробанк не допустит «раскручивания инфляционной спирали». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Через полгода российская экономика войдет в период структурной трансформации. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на заседании комитета Госдумы РФ по финансовому рынку. Трансляция выступления идет на сайте Госдумы. «Экономика РФ вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Экономика может жить на запасах временно, уже во втором — начале третьего квартала Россия войдет в период структурной трансформации», — сказала Набиуллина. Ранее президент России Владимир Путин предложил Госдуме оставить Набиуллину главой Центробанка еще на пять лет. До этого в СМИ ходили слухи о ее скорой отставке. После своего переизбрания Набиуллина заявила, что Центробанк не допустит «раскручивания инфляционной спирали».