Набиуллина предрекла экономике РФ реформы через полгода. «Экономика вступает в непростой период»

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ПМЭФ-2021. Первый день, Орешкин, Решетников, Набиуллина и Силуанов. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
В третьем квартале российская экономика начнет структурно трансформироваться, заявила Эльвира Набиуллина Фото:

Через полгода российская экономика войдет в период структурной трансформации. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на заседании комитета Госдумы РФ по финансовому рынку. Трансляция выступления идет на сайте Госдумы.

«Экономика РФ вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Экономика может жить на запасах временно, уже во втором — начале третьего квартала Россия войдет в период структурной трансформации», — сказала Набиуллина.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Госдуме оставить Набиуллину главой Центробанка еще на пять лет. До этого в СМИ ходили слухи о ее скорой отставке. После своего переизбрания Набиуллина заявила, что Центробанк не допустит «раскручивания инфляционной спирали».

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Через полгода российская экономика войдет в период структурной трансформации. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на заседании комитета Госдумы РФ по финансовому рынку. Трансляция выступления идет на сайте Госдумы. «Экономика РФ вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Экономика может жить на запасах временно, уже во втором — начале третьего квартала Россия войдет в период структурной трансформации», — сказала Набиуллина. Ранее президент России Владимир Путин предложил Госдуме оставить Набиуллину главой Центробанка еще на пять лет. До этого в СМИ ходили слухи о ее скорой отставке. После своего переизбрания Набиуллина заявила, что Центробанк не допустит «раскручивания инфляционной спирали».
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