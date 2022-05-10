Пушков допустил ядерную катастрофу из-за провалов Запада

11 мая 2022 в 04:19 Размер текста - 17 +

Алексей Пушков считает, что до 2050 года страны будут бороться за свое превосходство Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Западу тяжело мириться с утверждением многополярного мира, из-за чего могут возникнуть интенсивные конфликты с риском ядерной катастрофы. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков. «Поскольку западные элиты не способны смириться с утверждением подлинного многополюсного мира и с иными моделями общественного устройства, кроме так называемой „либеральной демократии“, отступление Запада будет сопровождаться интенсивными конфликтами, при которых экономика будет раз за разом становиться жертвой политических решений», — написал в своем telegram-канале Алексей Пушков. Сенатор также отметил, что предотвращение ядерной катастрофы в условиях таких конфликтов будет являться «благоприятным исходом». По его мнению, в первой половине 21-го века в мире не будет ни гармонии, ни цивилизованной конкуренции. «Вместо этих идейных фантомов будет иметь место жесткая схватка за превосходство, усложненная острым ценностным и идеологическим противостоянием между главными центрами мощи», — резюмировал член Совета Федерации. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о реальных рисках ядерной войны. По его словам, заявление «ядерное пятерки» о недопустимости этого являются принципиальной позицией для РФ. В российском МИД в очередной раз подчеркнули, что РФ не будет применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ядерная война с Россией исключена, несмотря на то, что альянс поддерживает Украину. Вашингтон согласился с Москвой в том, кто победит в ядерной войне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Западу тяжело мириться с утверждением многополярного мира, из-за чего могут возникнуть интенсивные конфликты с риском ядерной катастрофы. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков. «Поскольку западные элиты не способны смириться с утверждением подлинного многополюсного мира и с иными моделями общественного устройства, кроме так называемой „либеральной демократии“, отступление Запада будет сопровождаться интенсивными конфликтами, при которых экономика будет раз за разом становиться жертвой политических решений», — написал в своем telegram-канале Алексей Пушков. Сенатор также отметил, что предотвращение ядерной катастрофы в условиях таких конфликтов будет являться «благоприятным исходом». По его мнению, в первой половине 21-го века в мире не будет ни гармонии, ни цивилизованной конкуренции. «Вместо этих идейных фантомов будет иметь место жесткая схватка за превосходство, усложненная острым ценностным и идеологическим противостоянием между главными центрами мощи», — резюмировал член Совета Федерации. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о реальных рисках ядерной войны. По его словам, заявление «ядерное пятерки» о недопустимости этого являются принципиальной позицией для РФ. В российском МИД в очередной раз подчеркнули, что РФ не будет применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ядерная война с Россией исключена, несмотря на то, что альянс поддерживает Украину. Вашингтон согласился с Москвой в том, кто победит в ядерной войне.