10 мая 2022

Пушков допустил ядерную катастрофу из-за провалов Запада

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Круглый стол в МИА
Алексей Пушков считает, что до 2050 года страны будут бороться за свое превосходство Фото:
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Западу тяжело мириться с утверждением многополярного мира, из-за чего могут возникнуть интенсивные конфликты с риском ядерной катастрофы. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«Поскольку западные элиты не способны смириться с утверждением подлинного многополюсного мира и с иными моделями общественного устройства, кроме так называемой „либеральной демократии“, отступление Запада будет сопровождаться интенсивными конфликтами, при которых экономика будет раз за разом становиться жертвой политических решений», — написал в своем telegram-канале Алексей Пушков. Сенатор также отметил, что предотвращение ядерной катастрофы в условиях таких конфликтов будет являться «благоприятным исходом».

По его мнению, в первой половине 21-го века в мире не будет ни гармонии, ни цивилизованной конкуренции. «Вместо этих идейных фантомов будет иметь место жесткая схватка за превосходство, усложненная острым ценностным и идеологическим противостоянием между главными центрами мощи», — резюмировал член Совета Федерации.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о реальных рисках ядерной войны. По его словам, заявление «ядерное пятерки» о недопустимости этого являются принципиальной позицией для РФ. В российском МИД в очередной раз подчеркнули, что РФ не будет применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ядерная война с Россией исключена, несмотря на то, что альянс поддерживает Украину. Вашингтон согласился с Москвой в том, кто победит в ядерной войне.

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Западу тяжело мириться с утверждением многополярного мира, из-за чего могут возникнуть интенсивные конфликты с риском ядерной катастрофы. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков. «Поскольку западные элиты не способны смириться с утверждением подлинного многополюсного мира и с иными моделями общественного устройства, кроме так называемой „либеральной демократии“, отступление Запада будет сопровождаться интенсивными конфликтами, при которых экономика будет раз за разом становиться жертвой политических решений», — написал в своем telegram-канале Алексей Пушков. Сенатор также отметил, что предотвращение ядерной катастрофы в условиях таких конфликтов будет являться «благоприятным исходом». По его мнению, в первой половине 21-го века в мире не будет ни гармонии, ни цивилизованной конкуренции. «Вместо этих идейных фантомов будет иметь место жесткая схватка за превосходство, усложненная острым ценностным и идеологическим противостоянием между главными центрами мощи», — резюмировал член Совета Федерации. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о реальных рисках ядерной войны. По его словам, заявление «ядерное пятерки» о недопустимости этого являются принципиальной позицией для РФ. В российском МИД в очередной раз подчеркнули, что РФ не будет применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ядерная война с Россией исключена, несмотря на то, что альянс поддерживает Украину. Вашингтон согласился с Москвой в том, кто победит в ядерной войне.
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