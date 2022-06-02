Внимание россиян к отъезду политиков и звезд возрос после начала специальной операции РФ на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. Ее целями является денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также прекращение геноцида на Донбассе со стороны ВСУ и нацбатов.
Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский опроверг информацию о своем отъезде из России. Об этом он написал в своем telegram-канале. Ранее СМИ сообщали, что Явлинский уехал из России. По их данным, основатель «Яблока» якобы улетел в Лондон. «Журналисты встревожены моим отъездом из России. Отвечу словами Владимира Высоцкого: „Не волнуйтесь — я не уехал. И не надейтесь — не уеду!“», — написал Григорий Явлинский. Ранее сообщалось, что экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс по собственному желанию покинул пост спецпредставителя президента РФ по международным отношениям и уехал из России. Также страну покинул экс-премьер РФ Михаил Касьянов. Внимание россиян к отъезду политиков и звезд возрос после начала специальной операции РФ на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. Ее целями является денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также прекращение геноцида на Донбассе со стороны ВСУ и нацбатов.