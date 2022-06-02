Григорий Явлинский покинул Россию

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ВЫБОРЫ 2018. Встреча кандидата в президенты РФ Григория Явлинского с избирателями. Челябинск, явлинский григорий
Григорий Явлинский улетел в Лондон Фото:

Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский покинул Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники.

«Вчера вечером с пересадкой через Дубай политик улетел в Лондон», — приводит агентство слова неназванного источника. От уточнения подробностей он отказался.

Внимание россиян к отъезду политиков и звезд возрос после начала специальной операции РФ на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. Ее целями является денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также прекращение геноцида на Донбассе со стороны ВСУ и нацбатов.

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Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский покинул Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники. «Вчера вечером с пересадкой через Дубай политик улетел в Лондон», — приводит агентство слова неназванного источника. От уточнения подробностей он отказался. Внимание россиян к отъезду политиков и звезд возрос после начала специальной операции РФ на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. Ее целями является денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также прекращение геноцида на Донбассе со стороны ВСУ и нацбатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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