Экс-премьер РФ Михаил Касьянов уехал из России

02 июня 2022 в 23:39 Размер текста - 17 +

Соратник Михаила Касьянова не раскрыл, с какой целью лидер ПАРНАС покинул Россию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший премьер-министр России, лидер оппозиционной «Партии народной свободы» Михаил Касьянов покинул Россию. Об этом URA.RU сообщил соратник политика Михаил Шнейдер. Михаил Касьянов действительно покинул Россию, рассказал Шнейдер. Однако собеседник URA.RU не стал уточнять, куда уехал Касьянов, планирует ли экс-премьер возвращаться в РФ и чем он собирается заниматься за границей. Касьянов был председателем правительства Российской Федерации с 2000 по 2004 год. До этого он год проработал в должности министра финансов РФ. Политтехнолог Станислав Белковский называл Касьянова единственным реальным соперником президента России Владимира Путина на выборах главы государства в 2024 году. Ранее сообщалось, что экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс по собственному желанию покинул пост спецпредставителя президента РФ по международным отношениям и уехал из России. Его знакомые говорили, что он прибыл в Турцию. Позже появилась информация, что Чубайс больше не входит в состав совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК). По данным СМИ, он успел вылететь за границу за сутки до проверки «Роснано», где более 10 лет занимал пост руководителя.

Бывший премьер-министр России, лидер оппозиционной «Партии народной свободы» Михаил Касьянов покинул Россию. Об этом URA.RU сообщил соратник политика Михаил Шнейдер. Михаил Касьянов действительно покинул Россию, рассказал Шнейдер. Однако собеседник URA.RU не стал уточнять, куда уехал Касьянов, планирует ли экс-премьер возвращаться в РФ и чем он собирается заниматься за границей. Касьянов был председателем правительства Российской Федерации с 2000 по 2004 год. До этого он год проработал в должности министра финансов РФ. Политтехнолог Станислав Белковский называл Касьянова единственным реальным соперником президента России Владимира Путина на выборах главы государства в 2024 году. Ранее сообщалось, что экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс по собственному желанию покинул пост спецпредставителя президента РФ по международным отношениям и уехал из России. Его знакомые говорили, что он прибыл в Турцию. Позже появилась информация, что Чубайс больше не входит в состав совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК). По данным СМИ, он успел вылететь за границу за сутки до проверки «Роснано», где более 10 лет занимал пост руководителя.