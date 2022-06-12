Россия и Беларусь вышли на «финишную прямую» в плане объединения

13 июня 2022 в 10:25 Размер текста - 17 +

Главы двух стран приняли решение о союзном государстве Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экономическая интеграция России и Беларуси продолжается. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. «У нас свои планы по экономической интеграции, по исполнению 28 союзных программ. Действительно этапная экономическая интеграция. Мы вышли на финишную прямую реализации», — сказал он в эфире ОНТ. В нее входит поддержка программ импортозамещения, формирование новых производственных цепочек. Кроме того, планируется, что рынок РФ поддержит сельхозтоваропроизводителей в Беларуси, пишет RT. При этом, по его словам, нельзя говорить, что только западное давление ускорило создание единого государства. Решения об этом были приняты самостоятельно [главами двух государств]. А ограничения ряда стран направлены против успехов Беларуси и России. Ранее страны ЕС, США, Великобритания и другие западные государства ввели масштабные санкции против РФ после начала ее спецоперации по демилитаризации Украины. В России по просьбе президента РФ Владимира Путина было разработано два пакета антикризисных мер. Там, в частности, говорится о необходимости оказать помощь как простым гражданам, так и бизнесу. В свою очередь, ограничения против России повлияли в первую очередь на государства, которые их вводили — например, спровоцировали глобальный кризис. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Экономическая интеграция России и Беларуси продолжается. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. «У нас свои планы по экономической интеграции, по исполнению 28 союзных программ. Действительно этапная экономическая интеграция. Мы вышли на финишную прямую реализации», — сказал он в эфире ОНТ. В нее входит поддержка программ импортозамещения, формирование новых производственных цепочек. Кроме того, планируется, что рынок РФ поддержит сельхозтоваропроизводителей в Беларуси, пишет RT. При этом, по его словам, нельзя говорить, что только западное давление ускорило создание единого государства. Решения об этом были приняты самостоятельно [главами двух государств]. А ограничения ряда стран направлены против успехов Беларуси и России. Ранее страны ЕС, США, Великобритания и другие западные государства ввели масштабные санкции против РФ после начала ее спецоперации по демилитаризации Украины. В России по просьбе президента РФ Владимира Путина было разработано два пакета антикризисных мер. Там, в частности, говорится о необходимости оказать помощь как простым гражданам, так и бизнесу. В свою очередь, ограничения против России повлияли в первую очередь на государства, которые их вводили — например, спровоцировали глобальный кризис.