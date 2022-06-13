Еврокомиссия заставит Google и Twitter бороться с фейками

14 июня 2022 в 05:35 Размер текста - 17 +

ЕК намерена обязать Google бороться с фейками Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Еврокомиссия (ЕК) планирует обязать Google, Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), Twitter и другие технологические компании, работающие в Евросоюзе, бороться с фейками. В противном случае IT-гигантам будут грозить штрафы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. «Inc Google, Facebook* Inc, Twitter Inc и другие технологические компании должны будут принять меры для противодействия дипфейкам и поддельным учетным записям на своих платформах или рискуют огромными штрафами в соответствии с обновленным кодексом практики Европейского союза», — говорится в материале. По информации агентства, данная мера является частью обновленного ЕК Кодекса практики в области дезинформации, который будет опубликован в четверг. Сообщается, что компании, которые не выполняют свои обязательства, могут столкнуться со штрафами в размере до 6% от их глобального оборота. Ранее западные соцсети начали активно поддерживать провокации украинских властей на фоне спецоперации РФ на Украине. В марте компанию Meta (владелец социальных сетей Facebook и Instagram) признали экстремистской и запретили ее деятельность на территории РФ. Ранее корпорация разрешила в свои соцсетях призывать к насилию в отношении российских военных.Twitter также был заблокирован на территории РФ, позднее соцсеть начала удалять фейковые посты о конфликте на Украине. О том, что видеохостинг YouTube в скором времени может стать запрещенным на территории РФ, ранее заявляла представитель МИД РФ Мария Захарова. *Социальная сеть Facebook запрещена на территории РФ. Она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Еврокомиссия (ЕК) планирует обязать Google, Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), Twitter и другие технологические компании, работающие в Евросоюзе, бороться с фейками. В противном случае IT-гигантам будут грозить штрафы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. «Inc Google, Facebook* Inc, Twitter Inc и другие технологические компании должны будут принять меры для противодействия дипфейкам и поддельным учетным записям на своих платформах или рискуют огромными штрафами в соответствии с обновленным кодексом практики Европейского союза», — говорится в материале. По информации агентства, данная мера является частью обновленного ЕК Кодекса практики в области дезинформации, который будет опубликован в четверг. Сообщается, что компании, которые не выполняют свои обязательства, могут столкнуться со штрафами в размере до 6% от их глобального оборота. Ранее западные соцсети начали активно поддерживать провокации украинских властей на фоне спецоперации РФ на Украине. В марте компанию Meta (владелец социальных сетей Facebook и Instagram) признали экстремистской и запретили ее деятельность на территории РФ. Ранее корпорация разрешила в свои соцсетях призывать к насилию в отношении российских военных.Twitter также был заблокирован на территории РФ, позднее соцсеть начала удалять фейковые посты о конфликте на Украине. О том, что видеохостинг YouTube в скором времени может стать запрещенным на территории РФ, ранее заявляла представитель МИД РФ Мария Захарова. *Социальная сеть Facebook запрещена на территории РФ. Она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.