Россия продолжает спецоперацию на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина сорвала эвакуацию мирных граждан с завода «Азот» в Северодонецке, Минобороны РФ выступило со срочным обращением к Киеву. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 14 июня.
- Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские националисты сорвали эвакуацию мирных жителей с завода «Азот»;
- Минобороны РФ выступило с экстренным заявлением к властям Украины, в связи с просьбой последних открыть гуманитарный коридор для людей с завода «Азот». Представитель военного ведомства заявил, что Россия готова провести эвакуацию гражданских;
- Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в регионе началась зачистка от Вооруженных сил Украины и националистов;
- Военный корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова сообщила, что Россия и Украина обменялись телами погибших на границе Запорожской области;
- В Минобороны РФ сообщили, что боевики националистических батальонов Украины открыли огонь по спинам пожелавших сложить оружие бойцов ВСУ. В результате инцидента погибли 32 человека.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ заявляли, что приоритет российской армии — недопущение жертв среди мирного населения.
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