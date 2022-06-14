Украина сорвала эвакуацию с «Азота», МО РФ обратилось к Киеву. Главное к вечеру 14 июня

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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, старушки, бабушки, бмп, военные, солдаты, техника, украина, мариуполь, армия россии, народная милиция, комендатура, вс рф
Россия продолжает спецоперацию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина сорвала эвакуацию мирных граждан с завода «Азот» в Северодонецке, Минобороны РФ выступило со срочным обращением к Киеву. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 14 июня.

  • Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские националисты сорвали эвакуацию мирных жителей с завода «Азот»;
  • Минобороны РФ выступило с экстренным заявлением к властям Украины, в связи с просьбой последних открыть гуманитарный коридор для людей с завода «Азот». Представитель военного ведомства заявил, что Россия готова провести эвакуацию гражданских;
  • Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в регионе началась зачистка от Вооруженных сил Украины и националистов;
  • Военный корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова сообщила, что Россия и Украина обменялись телами погибших на границе Запорожской области;
  • В Минобороны РФ сообщили, что боевики националистических батальонов Украины открыли огонь по спинам пожелавших сложить оружие бойцов ВСУ. В результате инцидента погибли 32 человека.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ заявляли, что приоритет российской армии — недопущение жертв среди мирного населения.

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Украина сорвала эвакуацию мирных граждан с завода «Азот» в Северодонецке, Минобороны РФ выступило со срочным обращением к Киеву. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 14 июня. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ заявляли, что приоритет российской армии — недопущение жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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