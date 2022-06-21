Госдума разрешила гражданам Донбасса быть самозанятыми

21 июня 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Граждане ЛНР и ДНР смогут оформиться в качестве самозанятых Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, позволяющий жителям ЛНР и ДНР вставать на учет в налоговые органы России в качестве самозанятых. Трансляция пленарного заседания проводилась на официальном сайте Государственной Думы. «Граждане Российской Федерации, граждане других государств — членов Евразийского экономического союза, а также граждане Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики вправе представить в налоговый орган заявление о постановке на учет и (или) снятии с учета в качестве налогоплательщика через единый портал», — говорится в законопроекте, опубликованном в системе обеспечения законодательной деятельности. Закон вступит в силу через один месяц после его официального опубликования. Редакция первого чтения разрешала вставать на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД) гражданам России и других стран Евразийского экономического союза. В ходе второго чтения Госдума поддержала поправки депутата Евгения Федорова, которые расширили действие законопроекта на граждан Украины, ЛНР и ДНР. Теперь они могут встать на учет или сняться с него через МФЦ, портал госуслуг или личный кабинет. Также желающие имеют возможность подать заявление на постановку на учет через банк. Льготное налогообложение самозанятых было запущено в 2020 году. Оно позволяет гражданам законно оформить свою предпринимательскую деятельность и вести ее в упрощенном режиме. Переход на режим НПД является добровольным. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые перешли на специальный налоговый режим, могут платить налог по льготной ставке — 4 или 6%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, позволяющий жителям ЛНР и ДНР вставать на учет в налоговые органы России в качестве самозанятых. Трансляция пленарного заседания проводилась на официальном сайте Государственной Думы. «Граждане Российской Федерации, граждане других государств — членов Евразийского экономического союза, а также граждане Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики вправе представить в налоговый орган заявление о постановке на учет и (или) снятии с учета в качестве налогоплательщика через единый портал», — говорится в законопроекте, опубликованном в системе обеспечения законодательной деятельности. Закон вступит в силу через один месяц после его официального опубликования. Редакция первого чтения разрешала вставать на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД) гражданам России и других стран Евразийского экономического союза. В ходе второго чтения Госдума поддержала поправки депутата Евгения Федорова, которые расширили действие законопроекта на граждан Украины, ЛНР и ДНР. Теперь они могут встать на учет или сняться с него через МФЦ, портал госуслуг или личный кабинет. Также желающие имеют возможность подать заявление на постановку на учет через банк. Льготное налогообложение самозанятых было запущено в 2020 году. Оно позволяет гражданам законно оформить свою предпринимательскую деятельность и вести ее в упрощенном режиме. Переход на режим НПД является добровольным. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые перешли на специальный налоговый режим, могут платить налог по льготной ставке — 4 или 6%.