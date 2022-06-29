Почетную грамоту Кадыров получил за вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров получил Почетную грамоту Президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил в соцсетях.
«Большая честь получить Почетную грамоту Президента России! Внимание Верховного Главнокомандующего и его оценка деятельности всегда вдохновляют и воодушевляют!», — написал он в посте в соцсети ВКонтакте. Почетную грамоту Кадыров получил за вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий.
Ранее главе Чечни Рамзану Кадырову подарили коня по кличке Маршал. Такой подарок сделал ему почитатель из Германии Маркус Ю. в знак признательности к России.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал