Кадыров получил почетную грамоту президента

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XIX съезд всероссийской политической партии
Почетную грамоту Кадыров получил за вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий Фото:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров получил Почетную грамоту Президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил в соцсетях.

«Большая честь получить Почетную грамоту Президента России! Внимание Верховного Главнокомандующего и его оценка деятельности всегда вдохновляют и воодушевляют!», — написал он в посте в соцсети ВКонтакте. Почетную грамоту Кадыров получил за вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий.

Ранее главе Чечни Рамзану Кадырову подарили коня по кличке Маршал. Такой подарок сделал ему почитатель из Германии Маркус Ю. в знак признательности к России.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров получил Почетную грамоту Президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил в соцсетях. «Большая честь получить Почетную грамоту Президента России! Внимание Верховного Главнокомандующего и его оценка деятельности всегда вдохновляют и воодушевляют!», — написал он в посте в соцсети ВКонтакте. Почетную грамоту Кадыров получил за вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий. Ранее главе Чечни Рамзану Кадырову подарили коня по кличке Маршал. Такой подарок сделал ему почитатель из Германии Маркус Ю. в знак признательности к России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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