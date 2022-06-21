Кадырову прислали коня из Германии в знак признательности к РФ. Видео

22 июня 2022 в 04:03 Размер текста - 17 +

Коня назвали Маршал Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главе Чечни Рамзану Кадырову подарили коня по кличке Маршал. Такой подарок сделал ему почитатель из Германии Маркус Ю. в знак признательности к России. «По-настоящему прекрасный подарок сделал мне сегодня почитатель из Германии Маркус Ю. Этот поистине грациозный скакун легендарной породы Шайр носит символическое имя Маршал. Наш дорогой друг вручил его в знак глубокого уважения и признательности к России и к тем, кто искренне болеет за ее благополучие», — рассказал Кадыров в Telegram. Он написал, что является преданным фанатом лошадей, поэтому был удивлен и восхищен этим подарком. Кадыров поблагодарил Маркуса Ю. и поприветствовал его желание перебраться в «свободолюбивую Россию». Глава Чечни заверил, что в РФ Маркус Ю. найдет не только деловых партнеров, но и преданных друзей. Ранее главе Чеченской Республики подарили собаку с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Рамзан Кадыров заявил, что отныне Борз будет сторожить его дом и станет неотъемлемой частью его домашних животных. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Главе Чечни Рамзану Кадырову подарили коня по кличке Маршал. Такой подарок сделал ему почитатель из Германии Маркус Ю. в знак признательности к России. «По-настоящему прекрасный подарок сделал мне сегодня почитатель из Германии Маркус Ю. Этот поистине грациозный скакун легендарной породы Шайр носит символическое имя Маршал. Наш дорогой друг вручил его в знак глубокого уважения и признательности к России и к тем, кто искренне болеет за ее благополучие», — рассказал Кадыров в Telegram. Он написал, что является преданным фанатом лошадей, поэтому был удивлен и восхищен этим подарком. Кадыров поблагодарил Маркуса Ю. и поприветствовал его желание перебраться в «свободолюбивую Россию». Глава Чечни заверил, что в РФ Маркус Ю. найдет не только деловых партнеров, но и преданных друзей. Ранее главе Чеченской Республики подарили собаку с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Рамзан Кадыров заявил, что отныне Борз будет сторожить его дом и станет неотъемлемой частью его домашних животных.