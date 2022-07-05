Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании «военных администраций» населенных пунктов в 14 районах еще подконтрольной Киеву части ДНР. Депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов уже назвал эти действия истерикой, а глава Чеченской республики Рамзан Кадыров посоветовал украинскому лидеру бежать после заявлений последнего о скором взятии Лисичанска. URA.RU рассказывает о главных событиях спецоперации на Украине к вечеру 5 июля.
- Министр обороны России Сергей Шойгу 5 июля сделал ряд важных заявлений. По его словам, за последние десять дней российская армия уничтожила 170 иностранных наемников, 99 наемников уехали с Украины, отказавшись участвовать в боевых действиях. Он также успокоил россиян, которые боятся призыва на Украину, уточнив, что солдат-срочников туда не отправляют. Третье заявление касалось иностранного вооружения, которое Запад передает Украине. По мнению Шойгу, оно попадает на Ближний Восток и черный рынок;
- Командующий войсками Центрального военного округа, Герой России Александр Лапин наградил солдат, участвовавших в спецоперации России на Украине. Кроме того, Минобороны сообщило, что российская авиация поразила три пункта управления ВСУ. По информации ведомства, украинские военные используют запрещенные мины при отступлении;
- Число пострадавших при обстрелах нацистами Донецка 5 июля составило 30 мирных жителей. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР;
- ФСИН опровергла информацию о том, что боевики националистического батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена на территории РФ) содержатся в следственном изоляторе «Лефортово». При этом в суд ДНР уже передано первое дело участников группировки «Медведи SS», которая входила в экстремистский националистический полк. Им может грозить смертная казнь на территории республики.
Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Это было сделано для того, чтобы спасти граждан ДНР и ЛНР от восьмилетних обстрелов со стороны украинских военных и националистов. Главные цели российской армии — денацификация и демилитаризация территории.
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