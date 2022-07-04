04 июля 2022

Зеленский попытался сохранить контроль над ДНР

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский приказал создать администрации в подконтрольных Киеву районах ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании «военных администраций» населенных пунктов в 14 районах еще подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР). Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

В частности, документ допускает создание военных администраций на территории Бахмутского, Волновахского, Краматорского и Покровского районов Донецкой области, а также в поселках Большая Новоселковка и Черкасское и селах Шахово, Комар и Звановка. Генеральному штабу ВСУ и так называемой Донецкой областной государственной администрации указом Зеленского дано распоряжение взять организацию по созданию этих военных управлений.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. 7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил об освобождении значительной части ЛНР и ДНР по левому берегу Северского Донца.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании «военных администраций» населенных пунктов в 14 районах еще подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР). Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. В частности, документ допускает создание военных администраций на территории Бахмутского, Волновахского, Краматорского и Покровского районов Донецкой области, а также в поселках Большая Новоселковка и Черкасское и селах Шахово, Комар и Звановка. Генеральному штабу ВСУ и так называемой Донецкой областной государственной администрации указом Зеленского дано распоряжение взять организацию по созданию этих военных управлений. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. 7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил об освобождении значительной части ЛНР и ДНР по левому берегу Северского Донца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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