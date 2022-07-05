Шойгу успокоил призывников, боящихся отправки на Украину

Военнослужащие по призыву не поедут в зону проведения спецоперации, сообщил Шойгу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Призывников не отправляют на Украину, чтобы принимать участие в спецоперации. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в Минобороны РФ.
«Как я уже говорил ранее, военнослужащие по призыву не направляются в зону проведения специальной военной операции», — сообщил Шойгу. Его слова передает РИА «Новости».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По словам российского лидера, ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению Донбасса.
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