Шойгу успокоил призывников, боящихся отправки на Украину

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Военнослужащие по призыву не поедут в зону проведения спецоперации, сообщил Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Призывников не отправляют на Украину, чтобы принимать участие в спецоперации. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в Минобороны РФ.

«Как я уже говорил ранее, военнослужащие по призыву не направляются в зону проведения специальной военной операции», — сообщил Шойгу. Его слова передает РИА «Новости».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По словам российского лидера, ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению Донбасса.

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Призывников не отправляют на Украину, чтобы принимать участие в спецоперации. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в Минобороны РФ. «Как я уже говорил ранее, военнослужащие по призыву не направляются в зону проведения специальной военной операции», — сообщил Шойгу. Его слова передает РИА «Новости». Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По словам российского лидера, ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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