Депутат Госдумы ответил на истерику Зеленского

05 июля 2022 в 21:10 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский в попытках контролировать ДНР назначил военные администрации Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Действия президента Украины Владимира Зеленского по созданию новых администраций на еще подконтрольных территориях являются оторванными от реальности, особенно после полного освобождения российскими войсками ЛНР. Об этом заявил депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов. Так он ответил на «истерику» главы Украины, который подписал указ об образовании 14 военных администраций в подконтрольных Киеву районах Донецкой области. «Назначение подконтрольных Киеву „военных администраций“ на территории Донецкой народной республики является последней истерикой режима Зеленского перед полной и бесповоротной потерей всего Донбасса. Решения носят запоздалый характер, а также в целом не продуманы и оторваны от реальности по ситуации в Донбассе», — отметил он в своем telegram-канале. Ранее Зеленский подписал указ, чтобы чтобы сохранить власть Киева на подконтрольных Украине территориях, отмечает Pravda.Ru. Документ допускает создание военных администраций на территории Бахмутского, Волновахского, Краматорского и Покровского районов Донецкой области, а также в поселках Большая Новоселковка и Черкасское и селах Шахово, Комар и Звановка. В начале июля министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом РФ поделился успехами Российской Армии при освобождении Луганской Народной Республики. Сама вынужденная спецоперация проходит с конца февраля этого года. Причиной стали участившиеся обстрелы мирного населения Донбасса украинскими военными и националистами. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев отверг, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам поддержку, пишет Пятый канал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Действия президента Украины Владимира Зеленского по созданию новых администраций на еще подконтрольных территориях являются оторванными от реальности, особенно после полного освобождения российскими войсками ЛНР. Об этом заявил депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов. Так он ответил на «истерику» главы Украины, который подписал указ об образовании 14 военных администраций в подконтрольных Киеву районах Донецкой области. «Назначение подконтрольных Киеву „военных администраций“ на территории Донецкой народной республики является последней истерикой режима Зеленского перед полной и бесповоротной потерей всего Донбасса. Решения носят запоздалый характер, а также в целом не продуманы и оторваны от реальности по ситуации в Донбассе», — отметил он в своем telegram-канале. Ранее Зеленский подписал указ, чтобы чтобы сохранить власть Киева на подконтрольных Украине территориях, отмечает Pravda.Ru. Документ допускает создание военных администраций на территории Бахмутского, Волновахского, Краматорского и Покровского районов Донецкой области, а также в поселках Большая Новоселковка и Черкасское и селах Шахово, Комар и Звановка. В начале июля министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом РФ поделился успехами Российской Армии при освобождении Луганской Народной Республики. Сама вынужденная спецоперация проходит с конца февраля этого года. Причиной стали участившиеся обстрелы мирного населения Донбасса украинскими военными и националистами. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев отверг, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам поддержку, пишет Пятый канал.