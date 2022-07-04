ФСИН: боевики «Азова»* не содержатся в изоляторе «Лефортово»

05 июля 2022 в 05:46 Размер текста - 17 +

ФСИН опровергла нахождение командиров «Азова» в «Лефортово» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевики националистического батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена на территории РФ) не содержатся в следственном изоляторе «Лефортово». Об этом заявили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России. «Сообщаем, что указанные в запросе лица в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России („Лефортово“ — прим. ред.) не содержатся», — заявили в ведомстве. Об этом сообщает РИА «Новости». Командиры батальона «Азов» укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. После полного освобождения территории завода они сдались в плен российским военным. Среди сдавшихся был командир «Азова» Денис Прокопенко, известный как Редис и его заместители Святослав Паламар (Калина) и Сергей Волынский (Волына). Источники ТАСС заявили, что командиров «Азова», попавших в плен в ходе штурма Мариуполя, привезли в «Лефортово». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам главы государства, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. *Батальон «Азов» признан в России экстремистской организацией и запрещен на территории РФ. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Боевики националистического батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена на территории РФ) не содержатся в следственном изоляторе «Лефортово». Об этом заявили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России. «Сообщаем, что указанные в запросе лица в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России („Лефортово“ — прим. ред.) не содержатся», — заявили в ведомстве. Об этом сообщает РИА «Новости». Командиры батальона «Азов» укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. После полного освобождения территории завода они сдались в плен российским военным. Среди сдавшихся был командир «Азова» Денис Прокопенко, известный как Редис и его заместители Святослав Паламар (Калина) и Сергей Волынский (Волына). Источники ТАСС заявили, что командиров «Азова», попавших в плен в ходе штурма Мариуполя, привезли в «Лефортово». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам главы государства, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. *Батальон «Азов» признан в России экстремистской организацией и запрещен на территории РФ.