Полянский: члены ООН показали свое безразличие к народу Сирии

08 июля 2022 в 23:30 Размер текста - 17 +

Странам ООН безразлична судьба мирного населения Сирии, заявил Дмитрий Полянский Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Война в Сирии Страны, проголосовавшие против проекта резолюции России в Совете безопасности Организации объединенных наций (ООН) по доставке гуманитарной помощи в Сирию, показали свое безразличие к нуждам сирийцев. Об этом заявил заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Сегодняшнее голосование красноречивее любых слов. Те, кто не поддержал наш проект продемонстрировали свое реальное отношение к нуждам и чаяниям простых сирийцев. У вас в руках был вариант продлить трансграничный механизм гумпомощи Сирии на один год в два этапа при условии улучшения механизма гумпомощи этой стране в целом», — передает слова Дмитрия Полянского РИА «Новости». Он отметил, что ранее на словах все страны выступали за совершенствование этого механизма, однако на деле оказалось, что вся их инициатива была ложью. «А возможности снабжать окопавшихся в Идлибе террористов у вас и так есть», — резюмировал Полянский. Ранее СБ ООН не поддержал проект резолюций, предложенный Россией, продлевавший на полгода действие пропускного пункта «Баб-эль-Хава» для доставки гуманитарной помощи сирийцам. Россия же использовала право вето, заблокировав резолюцию, предложенную Западом из-за того, что она игнорирует интересы Дамаска, передает RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Страны, проголосовавшие против проекта резолюции России в Совете безопасности Организации объединенных наций (ООН) по доставке гуманитарной помощи в Сирию, показали свое безразличие к нуждам сирийцев. Об этом заявил заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Сегодняшнее голосование красноречивее любых слов. Те, кто не поддержал наш проект продемонстрировали свое реальное отношение к нуждам и чаяниям простых сирийцев. У вас в руках был вариант продлить трансграничный механизм гумпомощи Сирии на один год в два этапа при условии улучшения механизма гумпомощи этой стране в целом», — передает слова Дмитрия Полянского РИА «Новости». Он отметил, что ранее на словах все страны выступали за совершенствование этого механизма, однако на деле оказалось, что вся их инициатива была ложью. «А возможности снабжать окопавшихся в Идлибе террористов у вас и так есть», — резюмировал Полянский. Ранее СБ ООН не поддержал проект резолюций, предложенный Россией, продлевавший на полгода действие пропускного пункта «Баб-эль-Хава» для доставки гуманитарной помощи сирийцам. Россия же использовала право вето, заблокировав резолюцию, предложенную Западом из-за того, что она игнорирует интересы Дамаска, передает RT.