Врач рассказал, как включать кондиционер во время сильной жары

10 июля 2022 в 09:25 Размер текста - 17 +

Во время жары не стоит убавлять температуру кондиционера ниже 20 градусов, отметил врач Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В жаркую погоду рекомендуется выставлять температуру на кондиционере не ниже 20-22 градусов. Такое заявление сделал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Тяжельников отметил, что во время жары нужно охлаждаться, потому что организм человека не приспособлен долго переносить высокую температуру. «Кондиционер нужно включать на температуру в диапазоне 20-22 градуса, не ниже. Если от зноя плавится асфальт, а в помещении холоднее на 20 градусов, то от разницы температур и быстрого охлаждения организм испытывает стресс, потому что не может так быстро адаптироваться к изменению температуры», — сказал Тяжельников в интервью РИА «Новости». По его словам, это приводит к снижению иммунной защиты и делает организм уязвимым для вирусов, а также способствует обострению хронических болезней. Он посоветовал не оставлять кондиционер включенным на ночь. Также он отметил, что его наличие не отменяет необходимость проветривать помещение и делать регулярную влажную уборку. Ранее сомнолог рассказал, как уснуть в жару без кондиционера. Он порекомендовал повесить плотные шторы и мокрые простыни на окнах, чтобы увлажнить воздух и уменьшить температуру в помещении. Из-за кондиционера можно заразиться «болезнью легионеров», передают « Невские новости ». Это происходит из-за того, что в фильтрах загрязненного кондиционера размножается микроорганизм легионелла. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В жаркую погоду рекомендуется выставлять температуру на кондиционере не ниже 20-22 градусов. Такое заявление сделал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Тяжельников отметил, что во время жары нужно охлаждаться, потому что организм человека не приспособлен долго переносить высокую температуру. «Кондиционер нужно включать на температуру в диапазоне 20-22 градуса, не ниже. Если от зноя плавится асфальт, а в помещении холоднее на 20 градусов, то от разницы температур и быстрого охлаждения организм испытывает стресс, потому что не может так быстро адаптироваться к изменению температуры», — сказал Тяжельников в интервью РИА «Новости». По его словам, это приводит к снижению иммунной защиты и делает организм уязвимым для вирусов, а также способствует обострению хронических болезней. Он посоветовал не оставлять кондиционер включенным на ночь. Также он отметил, что его наличие не отменяет необходимость проветривать помещение и делать регулярную влажную уборку. Ранее сомнолог рассказал, как уснуть в жару без кондиционера. Он порекомендовал повесить плотные шторы и мокрые простыни на окнах, чтобы увлажнить воздух и уменьшить температуру в помещении. Из-за кондиционера можно заразиться «болезнью легионеров», передают «Невские новости». Это происходит из-за того, что в фильтрах загрязненного кондиционера размножается микроорганизм легионелла.