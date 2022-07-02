Сомнолог рассказал, как уснуть в жару без кондиционера

Александр Калинкин посоветовал пить больше воды и плотно закрывать шторы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Выспаться в жару без кондиционера помогут плотные шторы и мокрые простыни на окнах. Они увлажнят воздух и снизят температуру в помещении, рассказал руководитель центра медицины сна университетской клиники МГУ имени М. В. Ломоносова, сомнолог Александр Калинкин.

«Температурный фактор играет существенную роль в качестве сна человека, и оптимальной для комфортного сна является температура от 17 до 19 градусов. Можно охладить квартиру, максимально ограничив поступление солнечного света в дневные часы. Для этого нужно плотно закрывать шторы и использовать солнцезащитные пленки-отражатели», — рассказал Калинкин изданию «Ридус».

Также улучшить сон в жаркую ночь поможет холодный душ. По словам специалиста, дегидратация (процесс избыточной потери жидкости) негативно влияет на качество сна. Поэтому в течение дня необходимо пить достаточное количество воды и употреблять меньше углеводной пищи.

Ранее невролог-сомнолог Елена Царева также сообщала, что температура во время сна не должна превышать 18 градусов. Она советовала отказаться от одеяла и спать под простыней во время теплых ночей.