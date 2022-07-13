МИД РФ: Литва пообещала снять блокаду в ближайшее время

Литва ограничила транспортный транзит товаров в Калининград Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Транспортная блокада Калининграда

Еврокомиссия и Литва пообещали в ближайшее время решить вопрос с транспортной блокадой Калининграда. Об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Активная дипломатическая работа с Еврокомиссией и Литвой продолжается. Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время», — заявил Биричевский РИА «Новости».

Ранее Литва ввела транспортную блокаду Калининграда. Европейская страна ограничила ввоз в Россиию товаров, прпавших под санкции ЕС, которые усилили после начала специальной операции на территории Украины по указу президента РФ Владимира Путина. Тогда российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, однако литовские власти утверждали, что не нарушают договор, а лишь выполняют требования ЕС. В свою очередь Еврокомиссия не разрешала Литве предпринимать никаких новых мер по транзиту в Калининград товаров через свою территорию. Глава Калининградской области Антон алиханов предложил в ответ на это полностью запретить движение товаров между Прибалтикой и Россией, сообщает «Национальная служба новостей». Временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь отметил, что Евросоюз не задействует все рычаги давления на Литву, чтобы разрешить транзит, передает телеканал 360.