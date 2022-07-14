Захарова: Украина обстреливала Донбасс по наводке США

14 июля 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

ВСУ получали приказ обстреливать мирное население Донбасса, заявила Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные штаты предоставляли Украине разведывательные сведения для обстрелов Донецкой и Луганской народных республик при помощи ракетных установок HIMARS. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «США предоставляли разведывательные сведения Украине для обстрелов Донбасса при помощи установок HIMARS», — заявила Захарова в ходе брифинга. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». По словам представителя МИД, украинские войска получали приказ использовать американские системы против гражданского населения. На Украине проводится спецоперация России по освобождению территорий Донбасса и демилитаризации страны. В ходе нее страны Запада значительно увеличили поставки военной помощи на Украину. Так, 13 июля, ВСУ обстреляли Луганск из американских РСЗО HIMARS, передает RT.

Соединенные штаты предоставляли Украине разведывательные сведения для обстрелов Донецкой и Луганской народных республик при помощи ракетных установок HIMARS. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «США предоставляли разведывательные сведения Украине для обстрелов Донбасса при помощи установок HIMARS», — заявила Захарова в ходе брифинга. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». По словам представителя МИД, украинские войска получали приказ использовать американские системы против гражданского населения. На Украине проводится спецоперация России по освобождению территорий Донбасса и демилитаризации страны. В ходе нее страны Запада значительно увеличили поставки военной помощи на Украину. Так, 13 июля, ВСУ обстреляли Луганск из американских РСЗО HIMARS, передает RT.