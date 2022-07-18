18 июля 2022

РИА: ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС после отъезда Кириенко

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Фонд президентских грантов с участием Сергея Кириенко. Москва, кириенко сергей
Украина нанесла удар по Каховской ГЭС после отъезда делегации с Кириенко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко покинул Каховскую ГЭС до ее обстрела украинской армией. Об этом сообщил информированный источник в сопровождении Кириенко.

«ГЭС обстреляли уже после того, как мы оттуда уехали. Мы в безопасности, все хорошо», — сказал собеседник РИА «Новости». Известно, что никто из состава участников мероприятия не пострадал.

Ранее войска Украины нанесли ракетный удар в районе ГЭС в Новой Каховке. По словам главы администрации города Владимира Леонтьева, это было очередное вражеское нападение. Он передал, что о степени повреждений на гидроэлектростанции ничего пока не известно.

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида.

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Первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко покинул Каховскую ГЭС до ее обстрела украинской армией. Об этом сообщил информированный источник в сопровождении Кириенко. «ГЭС обстреляли уже после того, как мы оттуда уехали. Мы в безопасности, все хорошо», — сказал собеседник РИА «Новости». Известно, что никто из состава участников мероприятия не пострадал. Ранее войска Украины нанесли ракетный удар в районе ГЭС в Новой Каховке. По словам главы администрации города Владимира Леонтьева, это было очередное вражеское нападение. Он передал, что о степени повреждений на гидроэлектростанции ничего пока не известно. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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