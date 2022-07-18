РИА: ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС после отъезда Кириенко

Первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко покинул Каховскую ГЭС до ее обстрела украинской армией. Об этом сообщил информированный источник в сопровождении Кириенко.
«ГЭС обстреляли уже после того, как мы оттуда уехали. Мы в безопасности, все хорошо», — сказал собеседник РИА «Новости». Известно, что никто из состава участников мероприятия не пострадал.
Ранее войска Украины нанесли ракетный удар в районе ГЭС в Новой Каховке. По словам главы администрации города Владимира Леонтьева, это было очередное вражеское нападение. Он передал, что о степени повреждений на гидроэлектростанции ничего пока не известно.
Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.
Первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко покинул Каховскую ГЭС до ее обстрела украинской армией. Об этом сообщил информированный источник в сопровождении Кириенко. «ГЭС обстреляли уже после того, как мы оттуда уехали. Мы в безопасности, все хорошо», — сказал собеседник РИА «Новости». Известно, что никто из состава участников мероприятия не пострадал. Ранее войска Украины нанесли ракетный удар в районе ГЭС в Новой Каховке. По словам главы администрации города Владимира Леонтьева, это было очередное вражеское нападение. Он передал, что о степени повреждений на гидроэлектростанции ничего пока не известно. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида.