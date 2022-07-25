Нефтебаза в Донецке загорелась из-за обстрела ВСУ

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Буденновском районе Донецка загорелась нефтебаза. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий.
«Сейчас примерно пять утра, в Буденновском районе горит нефтебаза. Предположительно, ВСУ использовали американские гаубицы M777 калибра 155 мм. На объекте сейчас работают спасатели, пожарные и представители Народной милиции. По предварительным данным, жертв нет», — сказал корреспондент.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее ключевая задача — защита жителей Донбасса. Министр обороны РФ в ходе инспекции российских войск поручил жестко пресекать обстрелы мирных городов со стороны ВСУ. Министр поручил уничтожать артиллерийские позиции противника, с которых ведется огонь по мирным жителям.
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В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Буденновском районе Донецка загорелась нефтебаза. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий. «Сейчас примерно пять утра, в Буденновском районе горит нефтебаза. Предположительно, ВСУ использовали американские гаубицы M777 калибра 155 мм. На объекте сейчас работают спасатели, пожарные и представители Народной милиции. По предварительным данным, жертв нет», — сказал корреспондент. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее ключевая задача — защита жителей Донбасса. Министр обороны РФ в ходе инспекции российских войск поручил жестко пресекать обстрелы мирных городов со стороны ВСУ. Министр поручил уничтожать артиллерийские позиции противника, с которых ведется огонь по мирным жителям.