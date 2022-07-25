25 июля 2022

Нефтебаза в Донецке загорелась из-за обстрела ВСУ

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Спасатели тушат нефтебазу в Донецке (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Буденновском районе Донецка загорелась нефтебаза. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий.

«Сейчас примерно пять утра, в Буденновском районе горит нефтебаза. Предположительно, ВСУ использовали американские гаубицы M777 калибра 155 мм. На объекте сейчас работают спасатели, пожарные и представители Народной милиции. По предварительным данным, жертв нет», — сказал корреспондент.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее ключевая задача — защита жителей Донбасса. Министр обороны РФ в ходе инспекции российских войск поручил жестко пресекать обстрелы мирных городов со стороны ВСУ. Министр поручил уничтожать артиллерийские позиции противника, с которых ведется огонь по мирным жителям.

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В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Буденновском районе Донецка загорелась нефтебаза. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий. «Сейчас примерно пять утра, в Буденновском районе горит нефтебаза. Предположительно, ВСУ использовали американские гаубицы M777 калибра 155 мм. На объекте сейчас работают спасатели, пожарные и представители Народной милиции. По предварительным данным, жертв нет», — сказал корреспондент. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее ключевая задача — защита жителей Донбасса. Министр обороны РФ в ходе инспекции российских войск поручил жестко пресекать обстрелы мирных городов со стороны ВСУ. Министр поручил уничтожать артиллерийские позиции противника, с которых ведется огонь по мирным жителям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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