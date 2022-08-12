Суд отправил «скопинского маньяка» под арест

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов отправлен под арест за укрывательство убийства. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
«Суд отправил „скопинского маньяка“ Виктора Мохова под домашний арест до 7 октября», — сообщает телеканал. Кроме того, задержанному запрещено общаться с журналистами, пользоваться интернетом и телефоном.
Ранее URA.RU сообщало, что «скопинский маньяк» стал свидетелем в новом уголовном деле об убийстве человека. По версии следствия, Мохов участвовал в застолье с приятелями. Спустя время бывший маньяк решил, что один из присутствующих украл у него гуся, и тогда же друг Мохова Евгений Полищук убил подозреваемого в воровстве одним ударом локтя в шею. Затем убитого закопали во дворе.
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