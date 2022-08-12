Суд отправил «скопинского маньяка» под арест

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме
«Скопинского маньяка» отправили под арест Фото:

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов отправлен под арест за укрывательство убийства. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Суд отправил „скопинского маньяка“ Виктора Мохова под домашний арест до 7 октября», — сообщает телеканал. Кроме того, задержанному запрещено общаться с журналистами, пользоваться интернетом и телефоном.

Ранее URA.RU сообщало, что «скопинский маньяк» стал свидетелем в новом уголовном деле об убийстве человека. По версии следствия, Мохов участвовал в застолье с приятелями. Спустя время бывший маньяк решил, что один из присутствующих украл у него гуся, и тогда же друг Мохова Евгений Полищук убил подозреваемого в воровстве одним ударом локтя в шею. Затем убитого закопали во дворе.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов отправлен под арест за укрывательство убийства. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. «Суд отправил „скопинского маньяка“ Виктора Мохова под домашний арест до 7 октября», — сообщает телеканал. Кроме того, задержанному запрещено общаться с журналистами, пользоваться интернетом и телефоном. Ранее URA.RU сообщало, что «скопинский маньяк» стал свидетелем в новом уголовном деле об убийстве человека. По версии следствия, Мохов участвовал в застолье с приятелями. Спустя время бывший маньяк решил, что один из присутствующих украл у него гуся, и тогда же друг Мохова Евгений Полищук убил подозреваемого в воровстве одним ударом локтя в шею. Затем убитого закопали во дворе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...