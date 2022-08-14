Диетолог Игнатикова назвала продукты, снижающие иммунитет

15 августа 2022 в 06:42 Размер текста - 17 +

В период роста заболеваемости COVID-19 нужно исключить из рациона сладкое и алкоголь Фото: Николай Бастриков © URA.RU В период роста заболеваемости COVID-19 необходимо исключить из рациона сладкое и алкоголь, это поможет человеку укрепить иммунитет. Такое мнение высказала врач—терапевт, диетолог Елена Игнатикова. «Если есть конфеты, печенье, пряники или пить сладкую газировку в избыточном количестве, то есть три раза в день и более, то это повредит иммунитету. Добавленный сахар в течение двух-трех часов после избыточного употребления снижает активность наших иммунных клеток. Таким образом у нас снижается устойчивость к вирусным инфекциям», — объяснила Игнатикова в интервью радио Sputnik. Она порекомендовала «выкинуть» сладости из «продуктовой корзины» в период, когда растет заболеваемость COVID-19. Ранее врач-диетолог Ирина Строгая заявила, что манная каша, компоты, концентрированные пюре и фаст-фуд наносят вред организму человека. Кроме того, по ее словам, вред организму могут нанести, на первый взгляд, безобидные напитки.

В период роста заболеваемости COVID-19 необходимо исключить из рациона сладкое и алкоголь, это поможет человеку укрепить иммунитет. Такое мнение высказала врач—терапевт, диетолог Елена Игнатикова. «Если есть конфеты, печенье, пряники или пить сладкую газировку в избыточном количестве, то есть три раза в день и более, то это повредит иммунитету. Добавленный сахар в течение двух-трех часов после избыточного употребления снижает активность наших иммунных клеток. Таким образом у нас снижается устойчивость к вирусным инфекциям», — объяснила Игнатикова в интервью радио Sputnik. Она порекомендовала «выкинуть» сладости из «продуктовой корзины» в период, когда растет заболеваемость COVID-19. Ранее врач-диетолог Ирина Строгая заявила, что манная каша, компоты, концентрированные пюре и фаст-фуд наносят вред организму человека. Кроме того, по ее словам, вред организму могут нанести, на первый взгляд, безобидные напитки.