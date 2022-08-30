«Газпром» остановил поставки газа во Францию из-за неоплаты

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
С 1 сентября «Газпром» прекратит поставлять газ французской Engie Фото:

Российская энергетическая компания «Газпром» временно остановил поставки газа французской компании Engie из-за неоплаты июльских поставок. Об этом сообщается в telegram-канале «Газпрома».

«„Газпром“ приостановил поставки газа компании Engie (Франция) в связи с неоплатой июльских поставок в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы компании в Telegram. Отмечается, что полная приостановка поставок газа начнется с 1 сентября 2022 года до момента оплаты в полном объеме.

Ранее сообщалось, что «Газпром» предупредил Engie о сокращении поставок. Глава французского энергоконцерна Engie Жан-Пьер Кламадье заявлял, что отказ от российского газа оказал бы «масштабное воздействие» на экономику Евросоюза, передает RT.

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Российская энергетическая компания «Газпром» временно остановил поставки газа французской компании Engie из-за неоплаты июльских поставок. Об этом сообщается в telegram-канале «Газпрома». «„Газпром“ приостановил поставки газа компании Engie (Франция) в связи с неоплатой июльских поставок в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы компании в Telegram. Отмечается, что полная приостановка поставок газа начнется с 1 сентября 2022 года до момента оплаты в полном объеме. Ранее сообщалось, что «Газпром» предупредил Engie о сокращении поставок. Глава французского энергоконцерна Engie Жан-Пьер Кламадье заявлял, что отказ от российского газа оказал бы «масштабное воздействие» на экономику Евросоюза, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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