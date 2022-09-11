Кадыров потребовал изменить тактику СВО, ВСУ потеряли 12 тысяч бойцов: главное к вечеру 11 сентября

11 сентября 2022 в 21:52 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли в Харьковской области более 200 военнослужащих Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил обратиться к президенту России Владимиру Путину, если Министерство обороны РФ не сменит тактику проведения спецоперации. По словам Минобороны РФ, ВСУ за четыре дня потеряли 12 тысяч бойцов. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 11 сентября. Рамзан Кадыров пообещал лично обратиться к президенту России Владимиру Путину и главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, если в ближайшие дни ведомство не изменит тактику проведения СВО на Украине. По словам Кадырова, в настоящий момент Россия владеет всей необходимой информацией для эффективного ведения спецоперации.

За последние четыре дня Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более четырех тысяч бойцов. Кроме того, восемь тысяч их них ранены. Такие данные следуют из отчета Минобороны РФ.

Министерство обороны Украины признало факт наличия фейков о спецоперации. По заявлениям ведомства, в интернете много информации о взятых ВСУ территориях, которая не соответствует действительности.

Войска ДНР с трудом, но продвигаются по многим направлениям. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Рамзан Кадыров заверил, что российские войска вернут контроль над Балаклеей и Купянском, а также дойдут до Одессы. Ранее Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск.

Российские военные атакуют ВСУ в Херсоне и Харькове. Удары осуществляются при помощи высокоточных ракет и артиллерии.

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, перегруппировка войск РФ является продуманным планом. Это нужно для того, чтобы прикрыть слабые позиции. Спустя время, это поможет эффективно атаковать ВСУ, когда те не будут этого ожидать. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны властей Киева, а также нацбатов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил обратиться к президенту России Владимиру Путину, если Министерство обороны РФ не сменит тактику проведения спецоперации. По словам Минобороны РФ, ВСУ за четыре дня потеряли 12 тысяч бойцов. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 11 сентября. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны властей Киева, а также нацбатов.