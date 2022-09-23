Депутат Швыткин: мобилизация не касается всех российских студентов

Депутат Госдумы Швыткин: студенты вузов, колледжей и техникумов не подпадают под частичную мобилизацию

23 сентября 2022 в 13:38 Размер текста - 17 +

Частичная мобилизацию не касается всех студентов, заявил Юрий Швыткин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Частичная мобилизация не касается всех российских студентов: не только учащихся вузов, но и колледжей, техникумов и училищ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. «В настоящее время, кто обучается, в отношении них ограничений никаких не принято. Они не подпадают. Все не подпадают», — подчеркнул Юрий Швыткин. О частичной мобилизации в стране 21 сентября объявил президент Владимир Путин. По словам, представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский отметил, что призыв не коснется студентов-очников, обучающихся в вузах.

Частичная мобилизация не касается всех российских студентов: не только учащихся вузов, но и колледжей, техникумов и училищ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. «В настоящее время, кто обучается, в отношении них ограничений никаких не принято. Они не подпадают. Все не подпадают», — подчеркнул Юрий Швыткин. О частичной мобилизации в стране 21 сентября объявил президент Владимир Путин. По словам, представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский отметил, что призыв не коснется студентов-очников, обучающихся в вузах.