Депутат Швыткин: мобилизация не касается всех российских студентов

Частичная мобилизацию не касается всех студентов, заявил Юрий Швыткин
Частичная мобилизация не касается всех российских студентов: не только учащихся вузов, но и колледжей, техникумов и училищ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
«В настоящее время, кто обучается, в отношении них ограничений никаких не принято. Они не подпадают. Все не подпадают», — подчеркнул Юрий Швыткин.
О частичной мобилизации в стране 21 сентября объявил президент Владимир Путин. По словам, представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский отметил, что призыв не коснется студентов-очников, обучающихся в вузах.
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