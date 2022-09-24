Больше 11 тысяч жителей Херсонской области проголосовали в России на референдуме

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Жители Херсонской области, находящиеся в РФ, приняли участие в референдуме Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Более 11,3 тысяч жителей Херсонской области, находящихся в регионах России, проголосовали на референдуме. Нарушений зафиксировано не было. Об этом сообщила глава ЦИК региона Марина Захарова.

«Второй день голосования в Херсонской области начался вовремя. Вчера к нам поступила информация, которая касается голосования на территории РФ. По состоянию на сегодня на зарубежных избирательных участках проголосовало 11 340 жителей Херсонской области. Жалоб на нарушения избирательного законодательства не поступало», — заявила Захарова, передает корреспондент URA.RU.

Ранее в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках начались референдумы о присоединении к России. Они пройдут с 23 по 27 сентября. Иностранные наблюдатели не нашли нарушений в ходе референдумов. Власти Запорожья утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился сорвать проведение референдумов.

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Более 11,3 тысяч жителей Херсонской области, находящихся в регионах России, проголосовали на референдуме. Нарушений зафиксировано не было. Об этом сообщила глава ЦИК региона Марина Захарова. «Второй день голосования в Херсонской области начался вовремя. Вчера к нам поступила информация, которая касается голосования на территории РФ. По состоянию на сегодня на зарубежных избирательных участках проголосовало 11 340 жителей Херсонской области. Жалоб на нарушения избирательного законодательства не поступало», — заявила Захарова, передает корреспондент URA.RU. Ранее в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках начались референдумы о присоединении к России. Они пройдут с 23 по 27 сентября. Иностранные наблюдатели не нашли нарушений в ходе референдумов. Власти Запорожья утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился сорвать проведение референдумов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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