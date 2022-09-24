Контрактник ВС РФ сбежал из воинской части

Mash: контрактник ВС РФ сбежал из воинской части
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения резервистов. Тюмень , автомат, армия, военные, солдаты, оружие, автомагазин, военный, солдат, резервисты
43-летний контрактник сбежал из части, угнав военный КамАЗ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курской области полицией был задержан вооруженный контрактник, который сбежал из воинской части. Об этом сообщает Mash.

«Предварительно, 43-летний Виктор Перекипский с автоматом наперевес угнал военный КамАЗ и сбежал из части. Спустя время сотрудники нашли служебный грузовик на обочине. По информации правоохранителей, он перепрыгнул на синий ВАЗ-2107», — пишет Mash в своем telegram-канале.

После происшествия Перекипский будет доставлен на допрос. В подмосковных Химках у него остались жена и дочь.

Президент России Владимир Путин объявил о начале мобилизации на территории страны 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейками сообщения о призыве более 300 тысяч человек по частичной мобилизации, передает RT.

Узнавайте все новости о мобилизации и ходе СВО на Украине из одного письма.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курской области полицией был задержан вооруженный контрактник, который сбежал из воинской части. Об этом сообщает Mash. «Предварительно, 43-летний Виктор Перекипский с автоматом наперевес угнал военный КамАЗ и сбежал из части. Спустя время сотрудники нашли служебный грузовик на обочине. По информации правоохранителей, он перепрыгнул на синий ВАЗ-2107», — пишет Mash в своем telegram-канале. После происшествия Перекипский будет доставлен на допрос. В подмосковных Химках у него остались жена и дочь. Президент России Владимир Путин объявил о начале мобилизации на территории страны 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейками сообщения о призыве более 300 тысяч человек по частичной мобилизации, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...