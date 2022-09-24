Контрактник ВС РФ сбежал из воинской части

В Курской области полицией был задержан вооруженный контрактник, который сбежал из воинской части. Об этом сообщает Mash.
«Предварительно, 43-летний Виктор Перекипский с автоматом наперевес угнал военный КамАЗ и сбежал из части. Спустя время сотрудники нашли служебный грузовик на обочине. По информации правоохранителей, он перепрыгнул на синий ВАЗ-2107», — пишет Mash в своем telegram-канале.
После происшествия Перекипский будет доставлен на допрос. В подмосковных Химках у него остались жена и дочь.
Президент России Владимир Путин объявил о начале мобилизации на территории страны 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейками сообщения о призыве более 300 тысяч человек по частичной мобилизации, передает RT.
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В Курской области полицией был задержан вооруженный контрактник, который сбежал из воинской части. Об этом сообщает Mash. «Предварительно, 43-летний Виктор Перекипский с автоматом наперевес угнал военный КамАЗ и сбежал из части. Спустя время сотрудники нашли служебный грузовик на обочине. По информации правоохранителей, он перепрыгнул на синий ВАЗ-2107», — пишет Mash в своем telegram-канале. После происшествия Перекипский будет доставлен на допрос. В подмосковных Химках у него остались жена и дочь. Президент России Владимир Путин объявил о начале мобилизации на территории страны 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейками сообщения о призыве более 300 тысяч человек по частичной мобилизации, передает RT.