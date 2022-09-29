Польша заморозила активы «дочки» «Газпрома»

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Клипарт. Сургут, газпром
Польша ввела санкции в отношении «Газпром экспорта» Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Польша ввела санкции против российской компании «Газпром экспорт», включая замораживание ее активов. Об этом сообщило министерство внутренних дел и администрации республики.

«Санкции включают в себя замораживание всех финансовых и экономических ресурсов, в также запрет на предоставление каких-либо финансовых или экономических ресурсов», — цитирует министерство РИА «Новости». МВД Польши в четверг представило обновленный список компаний против которых введены санкции. В список был включен «Газпром экспорт».

Страны Евросоюза начали вводить санкции против России после начала ей спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин назвал одной из главных целей спецоперации защиту жителей и территорий Донбасса. Ранее в Польше решили обратиться в Евросоюз, чтобы сделать запретить шенгенские визы всем россиянам, передает «Царьград». Премьер Польши заявлял, что его страну ждет тяжелая зима, пишет RT.

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Польша ввела санкции против российской компании «Газпром экспорт», включая замораживание ее активов. Об этом сообщило министерство внутренних дел и администрации республики. «Санкции включают в себя замораживание всех финансовых и экономических ресурсов, в также запрет на предоставление каких-либо финансовых или экономических ресурсов», — цитирует министерство РИА «Новости». МВД Польши в четверг представило обновленный список компаний против которых введены санкции. В список был включен «Газпром экспорт». Страны Евросоюза начали вводить санкции против России после начала ей спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин назвал одной из главных целей спецоперации защиту жителей и территорий Донбасса. Ранее в Польше решили обратиться в Евросоюз, чтобы сделать запретить шенгенские визы всем россиянам, передает «Царьград». Премьер Польши заявлял, что его страну ждет тяжелая зима, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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