Польша заморозила активы «дочки» «Газпрома»

Польша ввела санкции против российской компании «Газпром экспорт», включая замораживание ее активов. Об этом сообщило министерство внутренних дел и администрации республики.
«Санкции включают в себя замораживание всех финансовых и экономических ресурсов, в также запрет на предоставление каких-либо финансовых или экономических ресурсов», — цитирует министерство РИА «Новости». МВД Польши в четверг представило обновленный список компаний против которых введены санкции. В список был включен «Газпром экспорт».
Страны Евросоюза начали вводить санкции против России после начала ей спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин назвал одной из главных целей спецоперации защиту жителей и территорий Донбасса. Ранее в Польше решили обратиться в Евросоюз, чтобы сделать запретить шенгенские визы всем россиянам, передает «Царьград». Премьер Польши заявлял, что его страну ждет тяжелая зима, пишет RT.
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