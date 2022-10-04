ВЦИОМ: россияне верят в честность референдумов и поддерживают присоединение регионов

04 октября 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

ВЦИОМ опубликовал данные опросов про референдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Большинство россиян поддерживают вхождение освобожденных территорий Донбасса и Украины в состав России. По их мнению, референдумы прошли честно. Это следует из данных опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «По мнению 77% информированных россиян, референдумы прошли честно, без серьезных нарушений. Три четверти граждан положительно отнеслись к вхождению Луганской и Донецкой народных республик, а также освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей в состав России (75%). Каждый второй заявил об этом с полной уверенностью — 52%», — говорится в сообщении на официальном сайте ВЦИОМ. Кроме того, граждане России продемонстрировали абсолютную информированность о проведении референдумов по вопросу присоединения территорий. «В той или иной степени о них слышали 96%. Из них хорошо знают об этом 80%», — сообщают авторы опросов. Большинство опрошенных граждан считают, что Россия должна защищать интересы жителей присоединенных территорий, даже если это осложнит отношения с другими странами. Положительный ответ на соответствующий вопрос дали 83% респондентов. Референдумы по самоопределению ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей прошли с 23 по 27 сентября. Абсолютное большинство жителей регионов поддержали инициативу вхождения освобожденных территорий в состав Российской Федерации. Так, в Запорожье за присоединение к РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05%, а в ДНР — 99,23%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Большинство россиян поддерживают вхождение освобожденных территорий Донбасса и Украины в состав России. По их мнению, референдумы прошли честно. Это следует из данных опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «По мнению 77% информированных россиян, референдумы прошли честно, без серьезных нарушений. Три четверти граждан положительно отнеслись к вхождению Луганской и Донецкой народных республик, а также освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей в состав России (75%). Каждый второй заявил об этом с полной уверенностью — 52%», — говорится в сообщении на официальном сайте ВЦИОМ. Кроме того, граждане России продемонстрировали абсолютную информированность о проведении референдумов по вопросу присоединения территорий. «В той или иной степени о них слышали 96%. Из них хорошо знают об этом 80%», — сообщают авторы опросов. Большинство опрошенных граждан считают, что Россия должна защищать интересы жителей присоединенных территорий, даже если это осложнит отношения с другими странами. Положительный ответ на соответствующий вопрос дали 83% респондентов. Референдумы по самоопределению ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей прошли с 23 по 27 сентября. Абсолютное большинство жителей регионов поддержали инициативу вхождения освобожденных территорий в состав Российской Федерации. Так, в Запорожье за присоединение к РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05%, а в ДНР — 99,23%.