NYT: США развязывают войну с Россией и Китаем

13 октября 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

США находятся в конфликте с Россией и Китаем одновременно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США решили напасть одновременно на Россию и Китай. Об этом сообщает газета New York Times. «Если вы не заметили, позвольте мне предупредить вас о бодрящем повороте событий: США сейчас находятся в конфликте с Россией и Китаем одновременно», — заявил обозреватель газеты Томас Фридман. Также он отметил, что борьба с РФ носит хоть и косвенный, но обостряющийся характер. Борьба с Китаем, как пишет Фридман, ведется в основном «транзисторами». Тем не менее обозреватель считает, что, несмотря на относительную незаметность, такой конфликт может сильно повлиять на баланс сил. В том числе это может повлиять на исход конфликта России и Украины. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. В качестве целей СВО президент РФ Владимир Путин поставил демилитаризацию и денацификацию. Страны Запада поддержали в данном конфликте Украину, после чего начали вводить против России санкции и пытаться изолировать ее от остального мира. Однако Китай, несмотря на все репутационные риски, поддержал РФ, сообщает RT.

США решили напасть одновременно на Россию и Китай. Об этом сообщает газета New York Times. «Если вы не заметили, позвольте мне предупредить вас о бодрящем повороте событий: США сейчас находятся в конфликте с Россией и Китаем одновременно», — заявил обозреватель газеты Томас Фридман. Также он отметил, что борьба с РФ носит хоть и косвенный, но обостряющийся характер. Борьба с Китаем, как пишет Фридман, ведется в основном «транзисторами». Тем не менее обозреватель считает, что, несмотря на относительную незаметность, такой конфликт может сильно повлиять на баланс сил. В том числе это может повлиять на исход конфликта России и Украины. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. В качестве целей СВО президент РФ Владимир Путин поставил демилитаризацию и денацификацию. Страны Запада поддержали в данном конфликте Украину, после чего начали вводить против России санкции и пытаться изолировать ее от остального мира. Однако Китай, несмотря на все репутационные риски, поддержал РФ, сообщает RT.