NYT: США развязывают войну с Россией и Китаем

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США находятся в конфликте с Россией и Китаем одновременно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США решили напасть одновременно на Россию и Китай. Об этом сообщает газета New York Times.

«Если вы не заметили, позвольте мне предупредить вас о бодрящем повороте событий: США сейчас находятся в конфликте с Россией и Китаем одновременно», — заявил обозреватель газеты Томас Фридман. Также он отметил, что борьба с РФ носит хоть и косвенный, но обостряющийся характер.

Борьба с Китаем, как пишет Фридман, ведется в основном «транзисторами». Тем не менее обозреватель считает, что, несмотря на относительную незаметность, такой конфликт может сильно повлиять на баланс сил. В том числе это может повлиять на исход конфликта России и Украины.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. В качестве целей СВО президент РФ Владимир Путин поставил демилитаризацию и денацификацию. Страны Запада поддержали в данном конфликте Украину, после чего начали вводить против России санкции и пытаться изолировать ее от остального мира. Однако Китай, несмотря на все репутационные риски, поддержал РФ, сообщает RT.

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США решили напасть одновременно на Россию и Китай. Об этом сообщает газета New York Times. «Если вы не заметили, позвольте мне предупредить вас о бодрящем повороте событий: США сейчас находятся в конфликте с Россией и Китаем одновременно», — заявил обозреватель газеты Томас Фридман. Также он отметил, что борьба с РФ носит хоть и косвенный, но обостряющийся характер. Борьба с Китаем, как пишет Фридман, ведется в основном «транзисторами». Тем не менее обозреватель считает, что, несмотря на относительную незаметность, такой конфликт может сильно повлиять на баланс сил. В том числе это может повлиять на исход конфликта России и Украины. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. В качестве целей СВО президент РФ Владимир Путин поставил демилитаризацию и денацификацию. Страны Запада поддержали в данном конфликте Украину, после чего начали вводить против России санкции и пытаться изолировать ее от остального мира. Однако Китай, несмотря на все репутационные риски, поддержал РФ, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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