МИД РФ: британцы пытались завербовать военного атташе РФ

31 октября 2022 в 17:55 Размер текста - 17 +

Вербовкой российского атташе занимался представитель британской разведки Фото: Владимир Андреев © URA.RU В МИД России вызвали посла Нидерландов из-за попытки британцев завербовать российского военного атташе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. «31 октября в МИД России был вызван посол Нидерландов в Москве Хиллес Плух. Ему был выражен решительный протест в связи с вербовочным подходом к военному атташе посольства России в Гааге 20 октября со стороны представителя разведывательных служб Великобритании. В ходе беседы было подчеркнуто, что подобные провокационные действия неприемлемы», — сообщается на сайте МИД РФ. В пресс-службе МИД напомнили, что за последние годы в Нидерландах было несколько провокаций со стороны иностранных спецслужб в отношении российских сотрудников. В декабре 2018 года представители ЦРУ подошли в парке к дипломату постпредства России при ОЗХО, а в 2019 году склоняли к сотрудничеству атташе российского посольства в закрытой зоне аэропорта «Схипхол» в Амстердаме. В 2020 году в Гааге нашли аппаратуру для слежения в машине российского дипломата. В этом году спецслужбы Нидерландов пытались завербовать российских дипломатов, которых объявили персонами нон грата. В МИД РФ отметили, что власти и правоохранители Нидерландов не пресекают подобные противоправные действия. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила западные посольства в вербовке россиян. По ее словам, россияне, которые работали на иностранные посольства, получали за это гражданство или вид на жительство.

В МИД России вызвали посла Нидерландов из-за попытки британцев завербовать российского военного атташе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. «31 октября в МИД России был вызван посол Нидерландов в Москве Хиллес Плух. Ему был выражен решительный протест в связи с вербовочным подходом к военному атташе посольства России в Гааге 20 октября со стороны представителя разведывательных служб Великобритании. В ходе беседы было подчеркнуто, что подобные провокационные действия неприемлемы», — сообщается на сайте МИД РФ. В пресс-службе МИД напомнили, что за последние годы в Нидерландах было несколько провокаций со стороны иностранных спецслужб в отношении российских сотрудников. В декабре 2018 года представители ЦРУ подошли в парке к дипломату постпредства России при ОЗХО, а в 2019 году склоняли к сотрудничеству атташе российского посольства в закрытой зоне аэропорта «Схипхол» в Амстердаме. В 2020 году в Гааге нашли аппаратуру для слежения в машине российского дипломата. В этом году спецслужбы Нидерландов пытались завербовать российских дипломатов, которых объявили персонами нон грата. В МИД РФ отметили, что власти и правоохранители Нидерландов не пресекают подобные противоправные действия. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила западные посольства в вербовке россиян. По ее словам, россияне, которые работали на иностранные посольства, получали за это гражданство или вид на жительство.