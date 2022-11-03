Жителей Сургута будут судить за взятки курганской автошколе

03 ноября 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

В отношении трех граждан возбуждены уголовные дела за дачу взятки автошколе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уголовные дела в отношении двоих жителей Сургута Ханты-Мансийского автономного округа и одного жителя Частоозерского района Курганской области возбудили из-за дачи взяток за получение водительских прав в одной из автошкол региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «По версии следствия, обвиняемые в разные периоды времени 2019 года и 2020 года передавали директору одной из автошкол денежные средства в сумме от 13 000 до 30 000 рублей за зачисление и получение свидетельств о профессии водителя транспортных средств. У двух обвиняемых категории „СЕ“, у одного категории „В, С“ были получены без прохождения обучения и сдачи экзаменов в автошколе», — говорится в сообщении. Обвинительные заключения в отношении трех граждан вынесены прокуратурой Далматовского округа Курганской области В отношении директора автошколы, получавшего денежные средства взамен на водительские удостоверения, также было утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU писало, что в конце 2021 года в Курганской области директора автошколы приговорили к семи годам лишения свободы условно за продажу поддельных документов. Также сообщалось о том, что в отношении автошколы в Мишкинском округе Курганской области возбудили административное дело за обучение водителей по программе, которая была не согласована с ГИБДД.

Уголовные дела в отношении двоих жителей Сургута Ханты-Мансийского автономного округа и одного жителя Частоозерского района Курганской области возбудили из-за дачи взяток за получение водительских прав в одной из автошкол региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «По версии следствия, обвиняемые в разные периоды времени 2019 года и 2020 года передавали директору одной из автошкол денежные средства в сумме от 13 000 до 30 000 рублей за зачисление и получение свидетельств о профессии водителя транспортных средств. У двух обвиняемых категории „СЕ“, у одного категории „В, С“ были получены без прохождения обучения и сдачи экзаменов в автошколе», — говорится в сообщении. Обвинительные заключения в отношении трех граждан вынесены прокуратурой Далматовского округа Курганской области В отношении директора автошколы, получавшего денежные средства взамен на водительские удостоверения, также было утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU писало, что в конце 2021 года в Курганской области директора автошколы приговорили к семи годам лишения свободы условно за продажу поддельных документов. Также сообщалось о том, что в отношении автошколы в Мишкинском округе Курганской области возбудили административное дело за обучение водителей по программе, которая была не согласована с ГИБДД.