Вице-премьер Белоусов назвал экономику России «островком стабильности»

18 ноября 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

Белоусов отметил прогнозируемость российской экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Российская экономика в условиях санкций — «островок стабильности». Таким мнением поделился первый вице-премьер России Андрей Белоусов. «В этом смысле Россия, как это ни покажется странным в условиях санкций, сейчас является островком стабильности», — сказал Белоусов в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). Его слова передает РИА Новости. По мнению вице-премьера, делать прогнозы по поводу экономической ситуации в России легче, чем во всем остальном мире. Своим мнением Белоусов поделился и по поводу европейской экономики. Он отметил, что «там ситуация другая». «Вот это сочетание факторов [движения рынков, высокой инфляции и долгов] — оно, конечно, создает очень большую угрозу для стабильности экономики, прежде всего в странах ЕС — Южной Европы, да в общем-то, уже и Германии», — заключил первый вице-премьер России. Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин ранее заявлял, что экономическая ситуация в России складывается «лучше, чем изначально предполагалось». Он указал на высокую гибкость российской экономики и спрогнозировал ее возвращение к докризисным значениям в течение двух лет, передает RT.

Российская экономика в условиях санкций — «островок стабильности». Таким мнением поделился первый вице-премьер России Андрей Белоусов. «В этом смысле Россия, как это ни покажется странным в условиях санкций, сейчас является островком стабильности», — сказал Белоусов в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). Его слова передает РИА Новости. По мнению вице-премьера, делать прогнозы по поводу экономической ситуации в России легче, чем во всем остальном мире. Своим мнением Белоусов поделился и по поводу европейской экономики. Он отметил, что «там ситуация другая». «Вот это сочетание факторов [движения рынков, высокой инфляции и долгов] — оно, конечно, создает очень большую угрозу для стабильности экономики, прежде всего в странах ЕС — Южной Европы, да в общем-то, уже и Германии», — заключил первый вице-премьер России. Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин ранее заявлял, что экономическая ситуация в России складывается «лучше, чем изначально предполагалось». Он указал на высокую гибкость российской экономики и спрогнозировал ее возвращение к докризисным значениям в течение двух лет, передает RT.