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В Армянске, который находится на севере Крыма, сработала система ПВО. Об этом сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко. «Уважаемые жители города Армянска! Прошу соблюдать спокойствие, работает система ПВО», — написал Телиженко в своем telegram-канале. Ранее в Офисе президента Украины заявили о планах начать военную кампанию для возвращения Крыма. В Минобороны Украины допускают, что могут войти в Крым до конца года и весной завершить боевые действия. Депутат Госдумы, генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев заявил в разговоре с URA.RU о необходимости подготовки к обороне полуострова.