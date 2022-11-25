На севере Крыма сработала система ПВО

25 ноября 2022 в 10:22 Размер текста - 17 +

Крымчан попросили сохранять спокойствие Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Армянске, который находится на севере Крыма, сработала система ПВО. Об этом сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко. «Уважаемые жители города Армянска! Прошу соблюдать спокойствие, работает система ПВО», — написал Телиженко в своем telegram-канале . Ранее в Офисе президента Украины заявили о планах начать военную кампанию для возвращения Крыма. В Минобороны Украины допускают, что могут войти в Крым до конца года и весной завершить боевые действия. Депутат Госдумы, генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев заявил в разговоре с URA.RU о необходимости подготовки к обороне полуострова.

В Армянске, который находится на севере Крыма, сработала система ПВО. Об этом сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко. «Уважаемые жители города Армянска! Прошу соблюдать спокойствие, работает система ПВО», — написал Телиженко в своем telegram-канале. Ранее в Офисе президента Украины заявили о планах начать военную кампанию для возвращения Крыма. В Минобороны Украины допускают, что могут войти в Крым до конца года и весной завершить боевые действия. Депутат Госдумы, генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев заявил в разговоре с URA.RU о необходимости подготовки к обороне полуострова.