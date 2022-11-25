На севере Крыма сработала система ПВО

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Черноморский флот, Крым и летний отдых. ХМАО, крым, черное море, летний отдых, Судак
Крымчан попросили сохранять спокойствие Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Армянске, который находится на севере Крыма, сработала система ПВО. Об этом сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко.

«Уважаемые жители города Армянска! Прошу соблюдать спокойствие, работает система ПВО», — написал Телиженко в своем telegram-канале.

Ранее в Офисе президента Украины заявили о планах начать военную кампанию для возвращения Крыма. В Минобороны Украины допускают, что могут войти в Крым до конца года и весной завершить боевые действия. Депутат Госдумы, генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев заявил в разговоре с URA.RU о необходимости подготовки к обороне полуострова.

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В Армянске, который находится на севере Крыма, сработала система ПВО. Об этом сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко. «Уважаемые жители города Армянска! Прошу соблюдать спокойствие, работает система ПВО», — написал Телиженко в своем telegram-канале. Ранее в Офисе президента Украины заявили о планах начать военную кампанию для возвращения Крыма. В Минобороны Украины допускают, что могут войти в Крым до конца года и весной завершить боевые действия. Депутат Госдумы, генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев заявил в разговоре с URA.RU о необходимости подготовки к обороне полуострова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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