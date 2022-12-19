Politico: новейшие немецкие БМП Puma вышли из строя еще на учениях 19 декабря 2022 в 20:10 Размер текста - 17 + На военных учениях из строя вышли все 18 боевых машин Puma Фото: Boevaya mashina/Wikimedia Commons Все 18 новейших немецких боевых машин пехоты (БМП) Puma вышли из строя на первых учениях. Об этом заявил генерал-майор Рупрехт фон Батлер. «Во время учений в этом месяце по подготовке танковой бригады Бундесвера к включению в силы реагирования „высокой готовности“ НАТО все 18 современных немецких боевых машин пехоты вышли из строя», — уточнил генерал. Его цитирует газета Politico. Рупрехт фон Батлер также подчеркнул, что Германия провела лучшую свою подготовку. «Даже при самой лучшей подготовке вопрос о готовности машин превратился в лотерею», — сказал он. Уточняется, что танки Puma страдали от множества неисправностей. Это и проблемы с электроникой, а также зафиксированы дефекты башни танков. Перед учениями сообщалось, что танки оснащены различными видами боеприпасов и боевая техника была способна производить сотни выстрелов в минуту. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался поставлять Киеву танки Leopard 2. Он сослался тогда на проблемы с логистикой. Все 18 новейших немецких боевых машин пехоты (БМП) Puma вышли из строя на первых учениях. Об этом заявил генерал-майор Рупрехт фон Батлер. «Во время учений в этом месяце по подготовке танковой бригады Бундесвера к включению в силы реагирования „высокой готовности“ НАТО все 18 современных немецких боевых машин пехоты вышли из строя», — уточнил генерал. Его цитирует газета Politico. Рупрехт фон Батлер также подчеркнул, что Германия провела лучшую свою подготовку. «Даже при самой лучшей подготовке вопрос о готовности машин превратился в лотерею», — сказал он. Уточняется, что танки Puma страдали от множества неисправностей. Это и проблемы с электроникой, а также зафиксированы дефекты башни танков. Перед учениями сообщалось, что танки оснащены различными видами боеприпасов и боевая техника была способна производить сотни выстрелов в минуту. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался поставлять Киеву танки Leopard 2. Он сослался тогда на проблемы с логистикой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям