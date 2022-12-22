22 декабря 2022

Миронов призвал ввести допвыплаты для пенсионеров

Миронов: надбавки к пенсии должны выплачиваться с 75-летнего возраста
© Служба новостей «URA.RU»
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Центральное отделение почты во время карантина. Тюмень, почта, пенсия, деньги, наличные
Сергей Миронов призывает понизить возраст получателей надбавок к пенсии Фото:

Выплаты надбавок к пенсии должны выплачиваться не с 80, а с 75 лет. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов. Сейчас размер допвыплат составляет пять тысяч рублей.

«Для пенсионеров это хорошие деньги. Мы предлагаем Минфину и ПФР поддержать граждан и платить их не с 80-летнего, а с 75-летнего возраста», — написал Сергей Миронов в своем telegram-канале.

Он также добавил, что необходимо модернизировать систему выплат соцпособий. Сейчас они начисляются из расчета дохода на каждого члена семьи до выплаты налогов. Справедливороссы предлагают начислять пособия уже после налоговых вычетов.

URA.RU писало ранее о заявлении Миронова. В канун новогодних праздников у Минфина остаются триллионы рублей, которые могли бы пойти на выплату 13-й пенсии, считает он.

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Выплаты надбавок к пенсии должны выплачиваться не с 80, а с 75 лет. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов. Сейчас размер допвыплат составляет пять тысяч рублей. «Для пенсионеров это хорошие деньги. Мы предлагаем Минфину и ПФР поддержать граждан и платить их не с 80-летнего, а с 75-летнего возраста», — написал Сергей Миронов в своем telegram-канале. Он также добавил, что необходимо модернизировать систему выплат соцпособий. Сейчас они начисляются из расчета дохода на каждого члена семьи до выплаты налогов. Справедливороссы предлагают начислять пособия уже после налоговых вычетов. URA.RU писало ранее о заявлении Миронова. В канун новогодних праздников у Минфина остаются триллионы рублей, которые могли бы пойти на выплату 13-й пенсии, считает он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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