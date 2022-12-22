В правительстве РФ одобрили выход из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Правительство России выразило одобрение предложения о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Одобрить предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной от имени Российской Федерации в г. Страсбурге 27 января 1999 года», — сказано в тексте документа. Предложение предоставлено президенту РФ для внесения в Государственную Думу России.
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Правительство России выразило одобрение предложения о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Одобрить предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной от имени Российской Федерации в г. Страсбурге 27 января 1999 года», — сказано в тексте документа. Предложение предоставлено президенту РФ для внесения в Государственную Думу России.