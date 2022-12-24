Врач рассказала, у кого происходят обострения болезней зимой

Врач Шарашкина: зимой пожилые люди жалуются на обострения хронических заболеваний

25 декабря 2022 в 02:07 Размер текста - 17 +

Пожилые люди зимой жалуются на обострение хронических болезней Фото: Денис Моргунов © URA.RU Люди пожилого возраста в зимний период чаще других жалуются на обострения хронических заболеваний. Их иммунная система испытывает стресс в холодное время года. Об этом URA.RU рассказала заведующая отделением амбулаторной гериатрии геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-гериатр, кандидат медицинских наук Наталья Шарашкина. «Во время смены сезонов пожилые люди начинают жаловаться на всевозможные симптомы обострения хронических заболеваний: головные боли, одышку, боли в сердце и другие недомогания. Основная причина таких сезонных обострений — это снижение иммунитета», — сообщила врач. По словам Шарашкиной, этому способствуют различные факторы риска, среди которых малоподвижный образ жизни, неправильное питание, дефицит сна и психо-эмоциональные проблемы. Зимой у пожилых людей обостряются урологические заболевания, возникают осложнения при гриппе или ОРВИ, возрастает риск травмирования. «Почти треть людей старше 65 лет и половина людей старше 80 лет, по крайней мере, один раз в год переносят падения», — рассказала гериатр. В качестве профилактики в холодное время года врач рекомендует одеваться по погоде, правильно питаться, вакцинироваться, употреблять достаточное количество жидкости, ухаживать за кожей, вести себя осторожно во время прогулок. «Регулярно проходите диспансеризацию для выявления риска падений и переломов. Подобрать витаминные препараты, которые подходят именно вам, поможет врач-гериатр или терапевт», — добавила она. Также Шарашкина советует при ухудшении самочувствия обращаться к врачу. Ранее врач-кардиолог Юрий Конев рассказал о том, что люди, имеющие небольшой лишний вес, который слегка отклоняется от границ нормы, живут дольше стройных. Он подчеркнул, что диеты запрещены людям пожилого возраста. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Люди пожилого возраста в зимний период чаще других жалуются на обострения хронических заболеваний. Их иммунная система испытывает стресс в холодное время года. Об этом URA.RU рассказала заведующая отделением амбулаторной гериатрии геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-гериатр, кандидат медицинских наук Наталья Шарашкина. «Во время смены сезонов пожилые люди начинают жаловаться на всевозможные симптомы обострения хронических заболеваний: головные боли, одышку, боли в сердце и другие недомогания. Основная причина таких сезонных обострений — это снижение иммунитета», — сообщила врач. По словам Шарашкиной, этому способствуют различные факторы риска, среди которых малоподвижный образ жизни, неправильное питание, дефицит сна и психо-эмоциональные проблемы. Зимой у пожилых людей обостряются урологические заболевания, возникают осложнения при гриппе или ОРВИ, возрастает риск травмирования. «Почти треть людей старше 65 лет и половина людей старше 80 лет, по крайней мере, один раз в год переносят падения», — рассказала гериатр. В качестве профилактики в холодное время года врач рекомендует одеваться по погоде, правильно питаться, вакцинироваться, употреблять достаточное количество жидкости, ухаживать за кожей, вести себя осторожно во время прогулок. «Регулярно проходите диспансеризацию для выявления риска падений и переломов. Подобрать витаминные препараты, которые подходят именно вам, поможет врач-гериатр или терапевт», — добавила она. Также Шарашкина советует при ухудшении самочувствия обращаться к врачу. Ранее врач-кардиолог Юрий Конев рассказал о том, что люди, имеющие небольшой лишний вес, который слегка отклоняется от границ нормы, живут дольше стройных. Он подчеркнул, что диеты запрещены людям пожилого возраста.