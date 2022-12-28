В Германии назвали условие для завершения конфликта на Украине в 2023 году

RND: конфликт на Украине завершится в 2023 году при изменении западной военной поддержки

28 декабря 2022 в 12:45 Размер текста - 17 +

В Германии считают, что конфликт на Украине затянется Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине может завершиться в следующем году, если поддержка Запада существенно изменится. Такое мнение высказала эксперт «Фонда науки и политики», руководитель исследовательской группы политики безопасности Клаудия Мейджор. «Это конфликт на уничтожение, он будет длиться долго. Не ожидаю, что боевые действия закончатся в следующем году. По крайней мере, если западная военная поддержка существенно не изменится», — цитирует RND Мейджор. По мнению военного эксперта из Университета бундесвера в Мюнхен Франка Зауэра, ситуация на Украине застопорится. По его словам, это займет много времени. У Украины есть выбор между освобождением регионов, которые заняла Россия. Также возможен сценарий, в котором российская армия берет под контроль новые территории, сообщает RND. Издание отмечает, что у Киева нет выбора между сражением и переговорами. Ранее немецкая газета Frankfurter Rundschau назвала нереальной возможность переговоров между Украиной и Россией в текущих условиях, так как обе стороны настроены на победу и не хотят уступать. В Кремле заявляли, что Россия не будет следовать чужим условиям в вопросе диалога с Украиной, передает телеканал 360.

Конфликт на Украине может завершиться в следующем году, если поддержка Запада существенно изменится. Такое мнение высказала эксперт «Фонда науки и политики», руководитель исследовательской группы политики безопасности Клаудия Мейджор. «Это конфликт на уничтожение, он будет длиться долго. Не ожидаю, что боевые действия закончатся в следующем году. По крайней мере, если западная военная поддержка существенно не изменится», — цитирует RND Мейджор. По мнению военного эксперта из Университета бундесвера в Мюнхен Франка Зауэра, ситуация на Украине застопорится. По его словам, это займет много времени. У Украины есть выбор между освобождением регионов, которые заняла Россия. Также возможен сценарий, в котором российская армия берет под контроль новые территории, сообщает RND. Издание отмечает, что у Киева нет выбора между сражением и переговорами. Ранее немецкая газета Frankfurter Rundschau назвала нереальной возможность переговоров между Украиной и Россией в текущих условиях, так как обе стороны настроены на победу и не хотят уступать. В Кремле заявляли, что Россия не будет следовать чужим условиям в вопросе диалога с Украиной, передает телеканал 360.