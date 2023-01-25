В администрации Байдена разработали план по сдерживанию России после конфликта на Украине

После окончания конфликта на Украине, администрация президента США Джо Байдена будет продолжать спонсировать Киев оружием для предотвращения повторного наступления со стороны России. Об этом написал политический обозреватель американской газеты The Washington Post Давид Игнатиус.
«Администрация Байдена, убежденная, что президент РФ Владимир Путин потерпел неудачу в своей попытке уничтожить Украину, начала планировать возможный послевоенный военный баланс. Он поможет Киеву сдержать любое повторение наступления России», — написал Игнатиус в своем материале.
Автор материала добавил, что НАТО продолжает придерживаться тактики избегания прямого столкновения с Россией. По словам Байдена, это делается для того, чтобы не развязать третью мировую войну в Европе.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны НАТО стали спонсировать Киев оружием. 10 января советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не будут сокращать военную помощь Украине в 2023 году. 7 января американские госсекретарь Кондолиза Райс и министр обороны Роберт Гейтс заявили, что экономика Украины попала в зависимость от США. Их слова передает RT.
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После окончания конфликта на Украине, администрация президента США Джо Байдена будет продолжать спонсировать Киев оружием для предотвращения повторного наступления со стороны России. Об этом написал политический обозреватель американской газеты The Washington Post Давид Игнатиус. «Администрация Байдена, убежденная, что президент РФ Владимир Путин потерпел неудачу в своей попытке уничтожить Украину, начала планировать возможный послевоенный военный баланс. Он поможет Киеву сдержать любое повторение наступления России», — написал Игнатиус в своем материале. Автор материала добавил, что НАТО продолжает придерживаться тактики избегания прямого столкновения с Россией. По словам Байдена, это делается для того, чтобы не развязать третью мировую войну в Европе. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны НАТО стали спонсировать Киев оружием. 10 января советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не будут сокращать военную помощь Украине в 2023 году. 7 января американские госсекретарь Кондолиза Райс и министр обороны Роберт Гейтс заявили, что экономика Украины попала в зависимость от США. Их слова передает RT.