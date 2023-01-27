Секретарь СНБО Украины раскрыл цели для ракетных ударов на территории России

Секретарь СНБО Данилов: если будет принято решение, то Украина ударит по военным объектам РФ

28 января 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Если бы Украина планировала ракетные удары по России, то направила бы в сторону военных объектов, заявил Алексей Данилов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Украина примет решение о нанесении ракетного удара по России, то он будет направлен на военный объекты РФ. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Если будет принято решение о таком ударе, то он будет нанесен по военным объектам, непосредственно имеющим отношение к происходящим на фронте процессам», — пояснил Алексей Данилов. Его слова приводит MK.RU. При этом секретарь уточнил, что Украина не планирует наносить ракетные удары по российской инфраструктуре. Ранее советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина планирует нанести удар по крупным городам России. В разговоре с корреспондентом URA.RU руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов уточнил, что у стран НАТО есть вооружение, при помощи которого возможно было бы нанести удар по РФ. В частности, это крылатые ракеты «Томагавк».

Если Украина примет решение о нанесении ракетного удара по России, то он будет направлен на военный объекты РФ. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Если будет принято решение о таком ударе, то он будет нанесен по военным объектам, непосредственно имеющим отношение к происходящим на фронте процессам», — пояснил Алексей Данилов. Его слова приводит MK.RU. При этом секретарь уточнил, что Украина не планирует наносить ракетные удары по российской инфраструктуре. Ранее советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина планирует нанести удар по крупным городам России. В разговоре с корреспондентом URA.RU руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов уточнил, что у стран НАТО есть вооружение, при помощи которого возможно было бы нанести удар по РФ. В частности, это крылатые ракеты «Томагавк».