Путин внезапно получил награду от необычного союзника

Лидер боснийских сербов Милорад Додик наградил медалью президента России Владимира Путина и заявил, что вручит награду при следующей встрече с российским лидером. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Путин награжден медалью за «особую патриотическую заботу и любовь к Республике Сербской» и заслуги в развитии и укреплении сотрудничества и политических отношений между «дружественными государствами Республики Сербской и Российской Федерацией», — передает агентство заявление, прозвучавшее на церемонии, устроенной в честь национального праздника Боснийской автономной Сербской Республики. Додик подчеркнул, что благодаря усилиям Владимира Путина были услышаны голос и позиция Республики Сербской.
Ранее сообщалось, что действующий член Президиума Боснии и Герцеговины Додик, выиграв выборы на пост президента Республики Сербской, возьмет курс на сотрудничество с Россией. Среди прочего, будут налаживаться тесные отношения с Венгрией и Сербией.
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Лидер боснийских сербов Милорад Додик наградил медалью президента России Владимира Путина и заявил, что вручит награду при следующей встрече с российским лидером. Об этом сообщает агентство Reuters. «Путин награжден медалью за «особую патриотическую заботу и любовь к Республике Сербской» и заслуги в развитии и укреплении сотрудничества и политических отношений между «дружественными государствами Республики Сербской и Российской Федерацией», — передает агентство заявление, прозвучавшее на церемонии, устроенной в честь национального праздника Боснийской автономной Сербской Республики. Додик подчеркнул, что благодаря усилиям Владимира Путина были услышаны голос и позиция Республики Сербской. Ранее сообщалось, что действующий член Президиума Боснии и Герцеговины Додик, выиграв выборы на пост президента Республики Сербской, возьмет курс на сотрудничество с Россией. Среди прочего, будут налаживаться тесные отношения с Венгрией и Сербией.